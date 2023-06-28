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英国作家西蒙·温切斯特：中国的高速发展令人赞叹

人民网 钟文兴
2023年06月28日16:17 | 来源：人民网-国际频道
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西蒙·温切斯特接受人民网采访。人民网记者 刘宁摄

西蒙·温切斯特接受人民网采访。人民网记者 刘宁摄

畅销书作家、原英国《卫报》记者西蒙·温切斯特（Simon Winchester）日前在北京接受人民网专访，讲述了他对中国的印象，对中国所取得的发展成就表示赞叹。

1978年，时年34岁的温切斯特首次访问中国。此后四十多年，他多次到访中国内地，亲眼见证了这个国家发生的深刻变革。

温切斯特曾在香港居住13年，“我住的地方离边界很近，能够清晰地看到深圳，那时候，什么都没有，就是普通的小渔村。”他对深圳的发展和进步感到惊叹，“突然之间，这里变成了大城市，有着高速公路、摩天大楼和不可思议的科创公司。”

温切斯特本次中国之旅从深圳启程，途中到访东莞、苏州、上海，最后来到了北京。他观察到中国变得更加清洁、有序、繁荣和安全。

他特意强调了北京地铁的安全性，并将其与纽约地铁相对比。“中国竟然可以做得这么好，我非常羡慕你们。”

这位作家鼓励更多的外国人访问中国，探索这片广袤、悠久而神奇的土地。

温切斯特谈起多年前在中国西部和南部看到的独特风景、体验的多样文化。彼时，他正在撰写《世界中心的河流》一书。写作期间，他沿着长江逆流而行，从上海到西藏，进行了为期一年的旅行。“那里的雪、山和花，还有少数民族人民，都是如此令人着迷。”

在中国诸多文化遗产中，敦煌莫高窟最令温切斯特震撼，“它是那么璀璨夺目，令人惊艳”。

(责编：崔越、常红)

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