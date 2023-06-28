活动现场，来自湖州的国家一级茶艺师展示唐代煎茶技艺。人民网 许可摄

人民网东京6月28日电 （许可）今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，为进一步深化湖州与日本之间的文化交流以及文旅、经贸等领域合作，27日下午，由湖州市人民政府、东京中国文化中心联合主办的“在湖州看见美丽中国”城市（日本）推介会暨“湖州印象”摄影展开幕式在东京中国文化中心举行。中国驻日本大使吴江浩、日本前首相福田康夫、湖州市委书记陈浩、东京中国文化中心主任罗玉泉，“湖州印象”摄影展主创、世界华人摄影协会副会长冯学敏，日本各界友好人士、湖州友好城市岛田市的代表和在日湖州籍华侨和留学生、日本旅行商、新闻媒体代表以及湖州市有关单位负责人等百余人参加了当天的活动。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使吴江浩在致辞中表示，湖州市历史悠久，唐宋以来，湖丝、德清瓷、茶文化、书画等源源不断传入日本，陆羽、赵孟頫、吴昌硕等名家至今为日本民众所津津乐道，成为湖州与日本交流交往的见证。这些年，湖州坚定不移地践行“绿水青山就是金山银山”的理念，推动湖州大地发生了天翻地覆的变化，今天的湖州已成为全面推进乡村振兴、建设美丽中国的排头兵和优秀典范。今年正值《中日和平友好条约》缔结45周年，希望双方重温条约精神，加强人员往来与务实合作，加深相互理解与友好感情，推动构建契合新时代要求的中日关系。吴江浩大使欢迎更多日本朋友前往湖州，亲身感受优美的自然环境和深厚的文化底蕴，特别是湖州在新时代展现出的充沛活力和崭新面貌。

日本前首相福田康夫致辞。人民网 许可摄

日本前首相福田康夫在致辞中表示，此次湖州城市推介会和“湖州印象”摄影展，让大家看到了湖州之美，也看到了中国巨大的发展和变化，曾多次到访中国的自己对此深有体会。未来希望更多的日本民众能走进中国，实地感受中国的经济发展和人文历史，从而进一步增进两国人民的相互了解，推动互惠互利、共赢发展。

湖州市委书记陈浩介绍湖州市总体情况。人民网 许可摄

湖州市委书记陈浩用“六个美”向参加活动的领导嘉宾介绍了湖州市总体情况。他说，湖州的美，在于自然生态之美，是一幅“处处见绿”的美丽生态画卷。湖州的美，在于历史人文之美，是一幅“熠熠生辉”的璀璨人文画卷。湖州的美，在于经济发展之美，是一幅“欣欣向荣”的产业发展画卷。湖州的美，在于开放自信之美，是一幅“路路通达”的开放融入画卷。湖州的美，在于民生幸福之美，是一幅“蒸蒸日上”的民生幸福画卷。湖州的美，在于社会和谐之美，是一幅“人人舒心”的和美宜居画卷。

陈浩说，湖州的美，既在当下，更在未来。湖州的未来，在绿水青山的景致中、在人文精神的传承中、在遇见美好的际遇中、在成长价值的共生中、在创新创业的沃土中、在产业变革的赛道中、在近悦远来的奔赴中、在崇尚奋斗的追求中，正在呈现美丽中国集成之地、浓缩之地、经典之地的美好图景。他诚挚邀请各界友人到湖州，深化交流合作、共享发展机遇、共创美好未来。

“湖州印象”摄影展主创、世界华人摄影协会副会长冯学敏向吴江浩大使、福田康夫前首相等嘉宾介绍展出作品。人民网 许可摄

活动现场，播放了湖州文旅宣传片。中国留日同学总会与湖州市委组织部签订战略合作协议。与会领导嘉宾共同为“湖州印象”摄影展剪彩，并参观了摄影作品。

现场展出的冯学敏摄影作品与湖州市特色工艺品。人民网 许可摄

据悉，此次摄影展共展出冯学敏三次赴湖州创作的54件作品，用生动的光影艺术，多视角地展示了湖州诗画江南的自然风光、历史文化与民俗风情，为日本民众和广大在日华侨等全方位了解湖州提供了一个重要载体。作品釆用了丝绸之乡湖州的绫绢制作的挂轴，尝试用新的视觉艺术表现文化湖州。

活动最后还举行了湖州市日本经贸合作交流会，湖州市委人才办、市经信局、市产业集团、市文化广电旅游局有关负责人围绕湖州创业创新、经贸投资、文化旅游等进行了推介与洽谈。

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