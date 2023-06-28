人民网讯 联合国人道主义机构26日指出，武装冲突、新冠疫情以及食品价格上涨等导致非洲之角地区出现创纪录的粮食不安全状况，目前有6000多万人急需食品援助。

据索马里《新索马里报》报道，世界卫生组织非洲之角紧急事务主任布雷赫特26日指出，“2023年，非洲之角地区将有约500万5岁以下儿童面临严重营养不良。去年和今年该地区霍乱和麻疹疫情以及疟疾病例又大量增加。”布雷赫特特别指出，非洲之角地区有6000多万人急需食品援助，其中1500万是育龄妇女、560万是少女、近110万是孕妇；根据联合国人口基金的数据，孕妇中近36万人将在未来3个月内分娩。

联合国人口基金东部和南部非洲区域人道主义顾问迈克尔表示，为了生存而被迫寻找食物的女性“这样做是以牺牲健康为代价的”。

联合国粮食及农业组织指出，当前非洲之角地区粮食危机极为严重，气候问题是未来几个月粮食安全的关键，但国际社会也应行动起来解决当地武装冲突问题，并提供紧急粮食援助。

据报道，非洲之角位于非洲东北部，包括吉布提、埃塞俄比亚、厄立特里亚和索马里等国。（安国章）

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