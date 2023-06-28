人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世卫组织：非洲之角地区粮食不安全水平创历史新高

2023年06月28日14:43 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 联合国人道主义机构26日指出，武装冲突、新冠疫情以及食品价格上涨等导致非洲之角地区出现创纪录的粮食不安全状况，目前有6000多万人急需食品援助。

据索马里《新索马里报》报道，世界卫生组织非洲之角紧急事务主任布雷赫特26日指出，“2023年，非洲之角地区将有约500万5岁以下儿童面临严重营养不良。去年和今年该地区霍乱和麻疹疫情以及疟疾病例又大量增加。”布雷赫特特别指出，非洲之角地区有6000多万人急需食品援助，其中1500万是育龄妇女、560万是少女、近110万是孕妇；根据联合国人口基金的数据，孕妇中近36万人将在未来3个月内分娩。

联合国人口基金东部和南部非洲区域人道主义顾问迈克尔表示，为了生存而被迫寻找食物的女性“这样做是以牺牲健康为代价的”。

联合国粮食及农业组织指出，当前非洲之角地区粮食危机极为严重，气候问题是未来几个月粮食安全的关键，但国际社会也应行动起来解决当地武装冲突问题，并提供紧急粮食援助。

据报道，非洲之角位于非洲东北部，包括吉布提、埃塞俄比亚、厄立特里亚和索马里等国。（安国章）

(责编：崔越、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部