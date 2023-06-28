人民网华沙6月27日电 （记者禹丽敏、于洋）由中国公共外交协会、中国驻波兰大使馆共同主办的“‘一带一路’为中波关系注入新动力”智库媒体对话会6月26日在华沙举行。中国公共外交协会会长吴海龙、中国驻波兰大使孙霖江、中国记协书记处书记田玉红、外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表姜瑜及波兰前副总理兼财政部长科沃德科、前副总理兼经济部长皮耶霍钦斯基、媒体协会主席特拉齐克等来自中波两国的智库专家、学者以及媒体代表约70人与会。

吴海龙致辞说，“一带一路”倡议虽由中国提出，但世界可以共享合作机遇。波兰2015年加入“一带一路”朋友圈，是“一带一路”沿线重要国家。当前，中波处于各自国家发展的关键时期，我们期待在“一带一路”倡议的推动下，中波能够持续拓展合作广度和深度。中方希望通过搭建中波智库和媒体间的交流平台，加强对话、增进两国人民间的相互了解与信任，为深化中波合作贡献一份力量。

孙霖江致辞说，今年是“一带一路”倡议提出十周年，也是中国－中东欧国家合作机制建立十一周年，我们在此时举办对话会，对于增进彼此了解，加强双方在“一带一路”和中国－中东欧国家合作框架下务实合作，推动中波关系迈上新台阶，具有重要意义。

田玉红在发言时表示，共商共建共享、共促繁荣发展是“一带一路”合作的重要宗旨。实现这一美好蓝图，需要各国智库和媒体通力合作，贡献更多的智慧和力量。希望两国智库和媒体能够凝心聚力，携手并进，密切协作，共同推进构建人类命运共同体，促进文明交流互鉴，提升交流合作水平。

姜瑜表示，中波两国传统友好，中方重视波兰在中东欧地区的重要地位。在当前变乱交织的世界中，把握好中波关系、共同经营好中国－中东欧国家合作，既要立足当下、更要着眼未来。关于中国－中东欧国家合作下阶段发展，可着重把握好坚持中国－中东欧国家合作的正确方向、继续发挥波兰对中东欧地区的辐射效应、促进双方发展战略有效对接、务实合作与人文交流齐头并进四个方面。

作为波兰经济界著名学者，科沃德科认为，中国在金融领域、高科技领域等具有很大的竞争力，中波两国可在外交、智库、媒体等方面做更多的交流，同时也希望未来有更多的中国学者经济专著能够翻译成波兰语。

皮霍钦斯基表示，中国同中东欧国家合作成果斐然，中波近日签署波兰牛肉、蓝莓、宠物食品输华议定书，两国经贸往来亮点频现。波中在新能源利用和电动汽车等绿色低碳领域合作潜力巨大，双方应继续着力于寻求利益契合点和合作最大公约数，不断提升两国在世界经济体系中的综合竞争力。

华沙大学教授古拉尔奇克说，“一带一路”倡议塑造了全球互联互通的理念，面对日益复杂的国际环境，我们更要共同面对，而非单打独斗。

华沙商会会长兼波兰媒体协会主席特拉齐克表示，在对话会之前，中国记协与波兰媒体协会签署了“中波记者之家”共建备忘录，期待有更多的中国记者了解波兰，同时也希望有更多的波兰记者去了解中国。

中国前驻丹麦、意大利大使李瑞宇、北京外国语大学副校长赵刚、索别斯基研究所研究员瑞德兴、《论坛报》前总编贾吉诺夫斯基、前驻上海总领事沙法仕等就中波两国在“一带一路”框架下经贸、人文等领域交流发言，两国智库、媒体、学者代表就共建“一带一路”、推动中波关系发展提出建议。

对话会前，田玉红与特拉齐克签署共建“中波记者之家”备忘录。田玉红说，中波两国记者组织是好朋友、好伙伴，“中波记者之家”合作机制的建立将致力于为两国新闻工作者提供更好的服务，不断提升两国新闻交流合作水平。

对话会后，中国驻波兰使馆举办“中国文化日”招待会，波兰政府官员和出席对话会的来宾近400人出席。

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