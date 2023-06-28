人民网华沙6月28日电 （记者禹丽敏）当地时间6月26日，我驻波兰使馆举办“中国文化日”招待会。中国公共外交协会会长吴海龙、中国记协书记处书记田玉红、外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表姜瑜及波兰西里西亚省长海乌斯托夫斯基、卢布林省长斯塔维亚尔斯基、前副总理科沃德科、前副总理皮耶霍钦斯基、媒体协会主席特拉齐克、公民协会波兰家园主席加耶夫斯基等中波各界人士近400人出席活动。

“中国文化日”招待日在波兰华沙举行。人民网记者 禹丽敏摄

孙霖江大使热烈欢迎来宾出席招待会并表示，中波虽相距遥远，但两国友谊源远流长。2016年中波建立全面战略伙伴关系以来，双边关系健康稳定发展，两国共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作取得丰硕成果。当前，世界正经历百年未有之大变局，人类又一次站在历史的十字路口。中方珍视中波传统友谊，愿同波方共享中国式现代化带来的发展机遇，以“三大倡议”协同构建人类命运共同体。

“中国文化日”招待日在波兰华沙举行。人民网记者 禹丽敏摄

西里西亚省长海乌斯托夫斯基在致辞中表示，“中国文化日”招待会为波各界深入了解中国、感受中国文化独特魅力、畅谈波中友好创造了良好契机。文化是架起波中人民沟通和友谊的桥梁，地方合作是波中关系的重要组成部分，西里西亚省将继续为促进两国民心相通、深化波中地方合作贡献积极力量。

“中国文化日”招待日在波兰华沙举行。人民网记者 禹丽敏摄

随后的“中国文化之旅”表演上，击鼓表演《牛斗虎》震撼开场，湖北十堰市武当太极功夫团一行11人，带来了《风声太极》《武当剑》等刚柔相济、洒脱飘逸的中国太极表演，福建茶艺团现场为来宾制作口味各异的茶饮品。中国在波留学生演唱的《茉莉花》、《青春舞曲》，尽显蓬勃朝气。书法、茶艺、雕刻、刺绣……吸引嘉宾们频频驻足。

(责编：崔越、常红)