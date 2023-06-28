本报北京6月27日电 （记者贾平凡）2023澜沧江—湄公河合作媒体峰会27日在京举行。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席并致辞。

中外嘉宾认为，澜湄合作启动以来，在习近平主席和五国领导人战略引领下，六国携手同心、团结奋斗，推动这一新型次区域机制实现高水平发展，为六国人民带来实实在在的利益。湄公河五国都加入“全球发展倡议之友小组”，共同打造高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区，建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。澜湄合作坚持以人为本，利民惠民，有力增进了六国人民的感情，成为六国人民民心相通的桥梁。中外嘉宾表示，在基础设施建设、农业、减贫、安全、环保等领域，澜湄六国合作潜力巨大；期待通过媒体合作促进澜湄六国民众之间交流，增进友好互信，讲好“澜湄故事”，发扬“澜湄精神”，携手应对前进路上的各种挑战，为各国人民创造更多福祉。

本次峰会由人民日报社主办，主题为“共话民心相通，共迎美好未来”。来自澜湄六国有关部门及主流媒体的130余位代表与会，并就如何实现区域内和平发展、互利共赢、民心相通，为建设更为紧密的澜湄国家命运共同体贡献力量深入交流讨论。

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