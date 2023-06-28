6月23日，2023北京长城音乐会最后一场演出在八达岭长城望京文化广场开启，指挥家费多谢耶夫和俄罗斯柴科夫斯基交响乐团展现出了极高的艺术水准，将观众们带入了一个充满魅力与激情的音乐世界。

2023北京长城音乐会以鲍罗丁的歌剧《伊戈尔王》选段《波洛维茨舞曲》开场，乐曲中神秘的旋律和激昂的乐章，展现了俄罗斯音乐的独特风情。来自俄罗斯的女高音歌唱家阿宾娜首先演唱了歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》选段《我很悲伤，亲爱的父亲》，随后演唱阿利亚比耶夫的《夜莺》，让观众们沉浸在古典音乐的魅力中。中国巴扬手风琴演奏家吴琼演绎了《山楂树》，将观众们带入了一个纯真、优美、浪漫的爱情世界。

在费多谢耶夫指挥的柴科夫斯基交响乐团的伴奏下，男高音歌唱家莫华伦带来了《万里长城永不倒》和《我的太阳》，将音乐会推向了高潮。随后，莫华伦与阿宾娜携手合作，演绎了歌剧《茶花女》中的选段《饮酒歌》，赢得了观众热烈的掌声。音乐会以柴科夫斯基作品《天鹅湖》中的选段《西班牙舞曲》作为压轴，将现场气氛推向了高潮。整场音乐会以其精彩纷呈的曲目、卓越的指挥和出色的演奏，为观众们带来了一次视听盛宴。

据悉，此次2023北京长城音乐会由中国国际文化传播中心、中国东方演艺集团、北京永联光烨文化有限公司联合主办，人民视讯文化有限公司承办，分别于6月2日、3日、22日、23日举行演出，为观众献上4场世界级的户外古典音乐会盛宴。（记者 韩玉）

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