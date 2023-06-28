新华社联合国6月27日电 中国常驻联合国代表张军27日在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言，强调必须打破巴以暴力循环，追求共同安全。

张军表示，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，事关中东地区和平稳定和长治久安。在这一问题上，中方始终秉持公道正义，始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。

张军说，必须打破暴力循环，追求共同安全。中方反对在被占领土上加剧紧张的单边行动，反对一切针对平民的暴力，反对不负责任的挑衅和煽动。占领方必须履行国际人道法义务，保障被占领土民众及其财产安全。巴勒斯坦和以色列是搬不走的邻居。以牺牲另一方安全为代价追求自身绝对安全，在逻辑上不成立，在现实中行不通。国际社会必须同等重视巴以的安全关切，推动双方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，通过对话谈判，实现共同安全。

张军说，必须维护国际法治，停止单方面改变现状。在被占领土上建设定居点违反国际法，与安理会第2334号决议要求背道而驰。以色列日前通过新的定居点决议，简化和加速定居点审批程序，并批准新建数千套定居点住房，中方对此表示关切。定居点的每一寸扩张都是对巴勒斯坦生存空间的进一步挤压，是对被占领土上土地和资源的进一步蚕食，也是对“两国方案”的进一步削弱。中方再次敦促停止一切定居点活动，停止单方面改变被占领土现状。

张军说，必须兑现政治承诺，推进“两国方案”。应当看到，今天发生在巴勒斯坦被占领土上的种种危机和动荡，根源在于半个多世纪的占领和定居点扩张，在于中东和平进程的长期停滞。平息巴以冲突、解决巴勒斯坦问题的根本出路在于恢复和谈，落实“两国方案”。国际社会必须始终把巴勒斯坦问题放在国际议程的优先位置，采取实际步骤推进“两国方案”。安理会必须拿出时不我待的紧迫感，准备采取有意义的行动，承担起《联合国宪章》所赋予的责任，为政治承诺的兑现提供监督保障。

张军表示，中方愿同国际社会共同努力，为早日实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决，为实现巴以和平共处、阿拉伯和犹太两大民族共同发展、中东地区持久和平稳定作出积极贡献。

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