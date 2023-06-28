图①：塔吉克斯坦杜尚别面粉厂，工作人员正在操作面粉打包设备。

受访企业供图

图②：卢旺达首都基加利，菌草技术应用非洲区域研讨会参会者在一座菌菇农场参观。

黄万晴摄（新华社发）

图③：柬埔寨特本克蒙中柬友谊医院，检验科医生正在处理患者检测样本。

本报记者 刘 慧摄

图④：博茨瓦纳马哈拉佩水厂俯瞰。

受访企业供图

一家医院，让千万病患免受看病难的困扰；一个面粉厂，保障了当地居民的粮食供应；一座水厂，把清洁安全的饮用水送到千家万户……10年来，共建“一带一路”的许多“小而美”项目，作为对外合作的优先事项，想当地民众所想、急当地民众所急，接地气、聚人心，有效提升了相关国家民生水平，成为快速提升共建国家民众获得感的重要途径。

从今日起，本报与国务院国资委联合推出“共建‘一带一路’·‘小而美’惠民生”专版，讲述中国企业通过积极实施“小而美”项目，推动共建“一带一路”进一步走深走实的故事。

“大家在这里看病更放心”

本报记者 刘 慧

烈日炎炎，汽车缓缓驶入柬埔寨特本克蒙省特本克蒙县新区，特本克蒙中柬友谊医院大楼格外醒目。初次前来就医的丽塔对医院第一印象很不错，“医疗设备很先进，医院环境也很棒。”丽塔的第二个孩子即将出生，她特意选择了特本克蒙中柬友谊医院，“大家都称赞这里医疗水平高，我就选择了这里。”

特本克蒙中柬友谊医院由中国政府援建、中铁建设集团有限公司承建，于去年3月投入使用，主要服务柬埔寨东部和北部地区民众。医院建筑面积2.4万平方米，设有内科、儿科、传染病科等近20个科室，拥有300张床位，是特本克蒙省规模最大、医疗水平最高的综合医院。

妇产科医生成达刚刚为一名患者看诊完毕，他摘下帽子，汗水已经浸湿了头发。医院投入运营一年多来，接诊人数越来越多，各科室工作都很忙碌。“除了当地民众，越来越多周边省市的病患也慕名前来。现在妇产科已经从之前的两层扩成了三层。”成达说。

成达是特本克蒙省人，曾在中国南昌大学医学院学医，并在武汉一家医院实习过。“中国的医院规模大、科室齐全、设备先进，那时我就想，回到柬埔寨后能在这样的医院工作就好了。”

如今，成达梦想成真。在特本克蒙中柬友谊医院的影像科、检验科里，医用离心机、核磁共振仪、CT机等设备仪器一应俱全；门诊和临床各科室里，数字化管理系统方便快捷，极大提高了诊治效率。“以前看病，挂号、建病历、开药都是人工手写，现在都电子化了。”急诊科医生今颂说，“这些设备和数字化管理系统都是中国提供的，给了我们很大的帮助。”

“我们医院具备医治重症、进行大型手术的能力，这样的现代化医院能救助更多患者。”院长伊克恩介绍，特本克蒙中柬友谊医院自运营以来，极大地改善了本地区的医疗条件，当地患者外出就医的情况少了。正在医院就医的塔娜家住附近，她告诉记者：“以前，很多人得了重病都选择去首都金边治疗。现在，我们这里也有了现代化的医院，不用再去外地看病了，花销也大大降低。”

特本克蒙中柬友谊医院投入运营后，带动了周边区域发展。生活用品商店、餐馆、饮料小摊……医院所在的位置曾是一片灌木丛生的乡村地带，如今这里已经成为一个热闹的商圈，患者和家属们的一些需求可以在这里得到满足。

柬埔寨首相洪森表示，特本克蒙中柬友谊医院是柬中全面战略合作伙伴关系与柬中命运共同体建设的丰硕成果，将为增进人民福祉发挥重要作用。现在，这家“中国帮忙建设的医院”得到了当地民众的赞许，塔娜的丈夫索林经常带着亲戚来医院看病，“大家在这里看病更放心。”

“买到了便宜又好吃的面粉”

本报记者 屈 佩

夏日午后，一辆满载小麦的运粮专列缓缓驶入塔吉克斯坦杜尚别面粉厂厂区。橙白相间的建筑里，磨粉机隆隆作响。自动化流水线上，磨好的面粉打包后，一袋袋运往成品库。

面粉厂中控室里，电气工程师艾克正在和彭茗晖监控设备运行情况，并就一些参数进行交流。彭茗晖是中粮科工股份有限公司仓储物流事业部国际部负责人，这次到面粉厂是进行技术回访。

小麦是塔吉克斯坦的主要粮食作物之一，但塔国内面粉加工能力有限，面粉厂大多集中在北部区域。首都地区面粉供应量较少，辖区内的杜尚别面粉厂始建于上世纪70年代，90年代初停止生产面粉，仅保留了部分仓储功能。为了改善面粉依赖外地输入的状况，2019年，杜尚别市政府决定对杜尚别面粉厂立项改造。

如何让一座停工近30年的旧厂焕发新生机？第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，杜尚别面粉厂母公司阿维斯塔集团和中粮集团顺利接洽。之后，中粮集团旗下中粮科工提出设计方案，并派遣员工实地考察，双方最终签订合作协议，塔方负责工厂土建改造，中方负责面粉厂工艺设计及机电设备供货和技术指导。

2020年，机电设备安装初期，正逢当地面粉市场价格居高不下，部分地区甚至出现了面粉短缺。为了保障工厂如期投产，彭茗晖和4名同事组成的项目团队搭乘中企复工复产包机赴塔，一落地就立刻奔往施工一线。面粉厂总经理纳扎拉里感慨道：“中方团队展现出的高度专业素养和奉献精神令人钦佩！”

小麦入场调试、磨粉机调试、故障排除……在中塔两国工作人员的共同努力下，2020年12月13日，面粉厂打出第一袋面粉。年轻的塔吉克斯坦项目经理瓦利手捧一把面粉，激动地说：“我从来这里工作的第一天起，就期待这一时刻！”工厂生产的第一批面粉还没来得及向商超供货，就被周围的居民追着询问购买途径，工厂的小货车成了临时售货车，面粉一到就被附近的居民抢购一空。

改造项目完成后，面粉厂产能大幅提高，每天可加工小麦400吨，日产量约可满足杜尚别市居民2—3天生活需求。面粉厂总工程师阿布杜尔称赞道：“我们的面粉得到大家一致好评，客户的反馈非常积极。”

杜尚别居民穆米诺夫告诉本报记者，以前购买外地面粉，由于运输成本高，价格总是居高不下。杜尚别面粉厂投入使用后，塔中部和南部市场面粉价格大幅下降。“多亏了中国企业的支持与帮助，民众买到了便宜又好吃的面粉。”穆米诺夫说。

杜尚别面粉厂改造项目是中塔共建“一带一路”的生动实践。阿维斯塔集团总经理穆哈默德表示，面粉厂投入运营不仅带动了面粉产业链上下游共同发展，还为当地创造了很多就业岗位，“共建‘一带一路’为保障塔吉克斯坦粮食安全作出了重要贡献，也为我们国家的经济增长开辟了更多空间。”

“村里再也没有停过水”

本报记者 闫韫明

清晨，在博茨瓦纳东部的绍雄镇，村民侯法妮·奥莱克勒正在厨房里忙碌着。先洗菜，再接一小锅水放上灶台；院子里，洗衣盆中泡着要清洗的衣物——这样的生活是她以前不敢想的。“自从新水厂建好后，每天都能喝上放心的饮用水，日常用水也不是问题了。”奥莱克勒笑着说。

奥莱克勒所说的“新水厂”是扩建后的马哈拉佩水厂。绍雄镇位于缺水地区，用水难问题长期困扰当地村民。马哈拉佩水厂建于2000年，由于年久失修、设备老化，水厂供水能力受到极大影响，停水是常事。“过去经常一停水就是两三个星期，甚至一个月，大家只能等待政府的送水车，或是去邻村的水井取水。”奥莱克勒回忆说。邻村的水井在23公里外，大多村民只能赶着驴车往返，往返路程和排队取水要花大量时间。

2019年6月，由中国建筑集团有限公司旗下中建博茨瓦纳公司承建的马哈拉佩水厂升级项目开工。2022年2月，项目正式竣工，水厂投入运营。升级后的马哈拉佩水厂净水能力从每天1.6万立方米提升至3.4万立方米，可满足周边70公里范围内7个村庄居民的用水需求，惠及人口约11万。绍雄镇和附近地区的村民们再也不用奔波在取水路上了。“村里再也没有停过水，大家都特别高兴。”奥莱克勒说。

“现在水厂的供水量足了，水质也变得更好了！”水厂经理巴杜比·恩采奇介绍，新水厂使用二氧化氯消毒剂消毒，比过去的氯气消毒效果更好。新水厂还增加了活性炭过滤工艺，能够进一步提高水质。

水厂质检员沙巴拉拉在实验室展示了自来水浊度监测过程。“经过消毒过滤的生活用水，浑浊度大幅降低，水质远远高出了博茨瓦纳生活用水规定的标准。”沙巴拉拉说。

水厂改造后，村民用水方便了，日子也越过越好。马哈拉佩市政议员山姆·科勒巴勒表示，马哈拉佩水厂升级项目不仅解决了村民的饮水难题，也为当地增加了就业。他介绍，水厂项目团队共有260名员工，其中218名是当地人，“即使在新冠疫情期间，也没有一名员工失业。”

“我们长期面临缺水问题，水资源对于当地人民来说非常宝贵。”马哈拉佩酋长采佩·采佩说，新水厂建成后，当地缺水、水质差等问题得到了显著改善，“感谢中国企业给我们的帮助！”

《 人民日报 》（ 2023年06月28日 17 版）

(责编：胡永秋、袁勃)