新华社首尔6月27日电 韩国总统尹锡悦上周访问越南。访问期间，双方不仅商定提升两国在外交、经济、文化领域的合作水平，尹锡悦还化身“国家推销员”，向越南大举推销韩国产军事武器，促成两国在防卫产业领域的合作，这也成为此次访问中备受瞩目的部分。

盯上越南市场

尹锡悦22日至24日对越南进行了国事访问。根据韩联社的报道，此访能否为韩产武器对越出口创造契机也备受关注。报道认为，越方对军用直升机的更换需求增大，且越南防长今年3月访韩之际对K-9自行火炮等韩产武器表现出关注，因此外界关注双方在这一领域达成的协议。

这是2012年6月19日在韩美军事演习媒体开放日上拍摄的参演K-9自行火炮。新华社/路透

此访之中，随访的韩国主要企业掌门人组成的经济使节团规模创尹锡悦政府成立以来的新高。随访企业包括韩国航空宇宙产业公司（KAI）等防卫相关企业代表。在这次访问期间举行的“韩越商务论坛”上，KAI与越南研究设计和开发制造航空装备的企业VTX签订了旋翼事业合作业务协议。韩国舆论分析说，此协议有望成为韩国产直升机进军越南市场的跳板。

尹锡悦23日与越南国家主席武文赏举行会谈。他在会谈结束后举行的联合记者会上表示，韩国“将基于得到巩固的两国政治互信，扩大与越南的防卫产业合作”。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，2003至2022年的20年里，越南采购的武器中有81%是从俄罗斯进口。《日本经济新闻》分析认为，鉴于俄罗斯与乌克兰的冲突，越南打算推进武器采购多元化。韩国认为今后越南的武器需求会增加，因此展开推销攻势。

军工出口进展迅速

近年来，韩国大力推动军工产品出口。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，韩国军工出口市场占有率排名自2017年起连升4年，从第12位跃升至2021年的第8，达到2.8%。

尹锡悦上任以来极力推动军火出口。他去年8月份承诺，力争让韩国到2027年成为全球第四大武器出口国。在去年11月举行的“2022军工出口战略会议”上，尹锡悦称军工产业是未来新发展动力，政府将制定跨部门军工出口扶持体系，引导出口。

美国《纽约时报》报道，韩国去年武器出口激增140%至创纪录的173亿美元，其中上百亿美元来自向波兰出售坦克、榴弹炮、战机和多管火箭炮。

报道说，冷战结束时，美国的欧洲盟友削减军队和武器生产能力。但韩国保持了强有力的国内防务供应链。

总部位于首尔的丰山集团是韩国重要的非铁金属制品和弹药制造商。据5月初发布的数据，今年一季度其防卫部门的出口额同比增长66.9%。丰山集团股价在去年一年间猛涨40.6%。分析人士认为，丰山集团出口的弹药除了物美价廉以外，还可以适配北约制式武器，这是促成其对外出口的有利条件。

欲扩大北约市场

自俄乌冲突爆发以来，美国等武器供应国面临火箭炮等武器生产不足的问题。位于东欧等地的北约成员国把他们的老旧武器输送至乌克兰后急于重新装备，于是把目光投向在价格和交付速度方面具有优势的韩国军火。

据《日本经济新闻》报道，自俄乌冲突爆发后，欧洲各国在防卫装备方面的需求迅速增加，许多韩国军工企业嗅到了这一商机。媒体报道说，在俄乌冲突升级之际，韩国迅速提高武器产量。韩国防务承包商去年8月底与波兰签订坦克和榴弹炮合同，首批军火抵达波兰仅用了3个多月。

（视频截图）

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，韩国已经是北约及其成员国的第三大军火供应国，仅次于美国和法国。

此外，韩国近期和北约签署协议，启动军机适航证互认程序，被认为旨在增强韩国军用飞机出口的竞争力。

据韩国媒体报道，韩国国防采办计划管理局和北约航空委员会代表当地时间21日在布鲁塞尔北约总部签署了相关协议。适航性是一架飞机适合安全飞行的一个重要衡量标准。韩国国防采办计划管理局说，如果双边互认程序完成，将意味着北约承认韩国政府给韩国制造的军机发出的适航证。

报道提到，韩国是首个寻求与北约实现军机适航证互认的亚洲国家。目前韩国与美国、西班牙、法国和澳大利亚有互认协议。

韩国国防采办计划管理局一位官员表示，如果适航证互认得以实现，将帮助增强韩国军用飞机出口的竞争力。（记者：陆睿、刘健、陈丹；视频：陈怡、金颢旼、杨畅；剪辑：王玉珏；编辑：王丰丰、李雪笛、闫珺岩、杜逾舸、陈玉芬）

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