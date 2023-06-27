新华社柏林6月27日电（国际观察）首次地方执政 极右翼崛起冲击德国政坛

新华社记者李超

德国选择党候选人罗伯特·泽塞尔曼25日在图林根州松讷贝格地方行政长官选举中获胜，这是该党自2013年成立以来首次赢得地方行政长官选举。

在松讷贝格夺下“具有分水岭意义”的选举胜利后，选择党正试图将这一势头延续至德国东部萨克森州、图林根州、勃兰登堡州的州议会选举中，进一步扩大该党在联邦州层面的执政参与。这一动向引发德国政坛震动，并可能对未来欧洲议会选举产生影响。

首次执掌地方政权

在本月早些时候举行的松讷贝格地方行政长官选举首轮投票中，泽塞尔曼以46.7%的得票力压基民盟候选人于尔根·克佩尔，距过半数胜选仅差几个百分点。首轮投票后，社民党、绿党、左翼党等该地区其他主要政党均呼吁选民在第二轮投票中支持克佩尔，但此举并未奏效。图林根州官方发布的数据显示，泽塞尔曼在25日的第二轮投票中以52.8%的得票率当选。

德国选择党联邦议院党团主席爱丽丝·魏德尔25日在社交媒体上表示，泽塞尔曼创造了历史，成为该党第一位地方执政官，“而这只是一个开始”。选择党图林根州负责人比约恩·赫克表示，松讷贝格的选举胜利是一场“政治地震”的开始，将使该党跻身主流政坛。

尽管松讷贝格是德国最小的区之一，人口只有约5.7万，选择党的崛起势头依然引发德国政坛主流党派的高度警惕。社民党籍的图林根州内政部长格奥尔格·迈尔认为，松讷贝格的选举“对所有民主力量来说都敲了一个警钟”，他呼吁搁置政党利益，推出有效政策对抗选择党，“共同捍卫民主”。犹太人中央委员会主席约瑟夫·舒斯特表示，虽然并不是所有选择党选民都持极右翼观点，但这些选票投向的候选人却是极右翼的，这令人十分担忧。

利用民众不满

德国福沙舆论调查所20日发布的民调结果显示，选择党已连续两周超越总理朔尔茨所属的社民党，支持率排名第二。虽然与排名第一的最大在野党、由基民盟及其姊妹党基社盟组成的联盟党仍有较大差距，但如果当周举行大选，选择党的得票率将达到19%，远高于2021年大选中的10.3%。

柏林自由大学政治学者托尔斯滕·法斯指出，除了支持选择党政策的右翼选民，该党另一大票仓是抗议德国执政联盟当前政策的选民。

有分析称，执政联盟内部社民党、绿党、自民党在通货膨胀、乌克兰危机等议题上难以达成政策共识，引发民众不满情绪，选择党利用了这一情绪。基民盟秘书长马里奥·查亚认为，德国本届政府处理难民和清洁供暖等议题的方式令选民失望。

作为与社民党并列的两大传统主流政党之一，最大在野党联盟党没能在争取选民方面牵制选择党也是不容忽视的事实。与选择党高歌猛进形成对比的是，联盟党支持率在近期民调中下滑。石勒苏益格－荷尔斯泰因州州长丹尼尔·京特指出，一方面，当前执政联盟没能有效管控内部分歧，民众看不到一个可信任的联邦政府；另一方面，联盟党也没能给不满的选民带来有吸引力的政策，没能赢得对当前政府失望的选民。

冲击德国政坛

在德国执政联盟和传统大党难以满足选民要求的背景下，选择党凭借其激进立场博得越来越多民众支持。该党未来在德国东部数个联邦州甚至是2025年大选中的表现备受关注。

分析人士预计，如果当下的民众情绪延续下去，选择党可能会在明年多个州级别选举和其他地方选举中继续有所斩获。当然，由于其他主要政党一直明确表示不会同选择党合作，因此选择党不一定能够参与州政府执政。但其他政党面对势力扩大的选择党，为确保在州议会中的多数席位将不得不拉更多立场不同的政党组成联盟，执政难度将大幅增加。

事实上，德国极右翼势力崛起并非个例。在接连遭遇金融危机、难民危机、新冠疫情大流行、乌克兰危机和严重通胀的欧洲，排外和疑欧主义情绪日益盛行，法国、意大利、瑞典等国政坛均出现极右翼势力支持率大涨的现象。英国《卫报》文章分析，日益严重的经济不安全和不平等为极右翼政党崛起“提供了充足的素材”。有专家认为，主流政党可能在2024年欧洲议会选举中势力削弱，而这或将给欧洲层面的政策制定带来更大困难。

(责编：苏缨翔、吴成良)