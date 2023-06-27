人民网 钟文兴

西蒙·温切斯特接受人民网采访。人民网记者 刘宁摄

“在我看来，以华为公司为代表的中国力量，并没有对美国构成威胁。”畅销书作家西蒙·温切斯特（Simon Winchester）日前在北京接受人民网专访时如此表示。

在谈及华为在全球科技和创新方面的影响时，温切斯特对该公司的成就表示赞叹，并强调了全球市场健康竞争的重要性。他将建立基于友好竞争、相互了解的中美关系的责任放在美国身上，敦促美方更好地了解中国，走互利合作之路。

温切斯特告诉人民网：“我现在确信美国之所以对华为实施制裁，是出于嫉妒。华为是一家由卓越人才领导的优秀公司，取得了令人振奋的成就。我在深圳所见的一切都证实了我的想法，即华为只是一家非常聪明的技术公司，正在做着一些令人瞩目的事情。除了商业意义上的竞争之外，它没有对美国构成任何威胁。当然，我认为在商业上的竞争是一件非常好的事情。”

温切斯特对部分美国政客煽动反华情绪、进行仇视中国的宣传表达了担忧。他敦促美方停止这样的行为，建立基于友好竞争、相互了解的中美关系。

“中美之间应当更好理解彼此，加强合作、和平共处。”他提议让那些对中国持有误解的人来中国参观访问，让他们亲眼看看中国的真实情况。

温切斯特强调，中国没有对外扩张的传统。“中国维护国家主权和领土完整，从不寻求对外扩张”。

此外，他强调教育对弥合东西方文化差距、消除误解的重要性，特别是对年轻一代。西蒙说：“中国孩子对美国拥有相当的了解，但很多美国孩子甚至不知道中国首都在哪里。”

西蒙·温切斯特接受人民网采访。人民网记者 刘宁摄

(责编：崔越、常红)