人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

西蒙·温切斯特：中国并没有对美国构成威胁

人民网 钟文兴
2023年06月27日15:35 | 来源：人民网-国际频道
小字号

西蒙·温切斯特接受人民网采访。人民网记者 刘宁摄

西蒙·温切斯特接受人民网采访。人民网记者 刘宁摄

“在我看来，以华为公司为代表的中国力量，并没有对美国构成威胁。”畅销书作家西蒙·温切斯特（Simon Winchester）日前在北京接受人民网专访时如此表示。

在谈及华为在全球科技和创新方面的影响时，温切斯特对该公司的成就表示赞叹，并强调了全球市场健康竞争的重要性。他将建立基于友好竞争、相互了解的中美关系的责任放在美国身上，敦促美方更好地了解中国，走互利合作之路。

温切斯特告诉人民网：“我现在确信美国之所以对华为实施制裁，是出于嫉妒。华为是一家由卓越人才领导的优秀公司，取得了令人振奋的成就。我在深圳所见的一切都证实了我的想法，即华为只是一家非常聪明的技术公司，正在做着一些令人瞩目的事情。除了商业意义上的竞争之外，它没有对美国构成任何威胁。当然，我认为在商业上的竞争是一件非常好的事情。”

温切斯特对部分美国政客煽动反华情绪、进行仇视中国的宣传表达了担忧。他敦促美方停止这样的行为，建立基于友好竞争、相互了解的中美关系。

“中美之间应当更好理解彼此，加强合作、和平共处。”他提议让那些对中国持有误解的人来中国参观访问，让他们亲眼看看中国的真实情况。

温切斯特强调，中国没有对外扩张的传统。“中国维护国家主权和领土完整，从不寻求对外扩张”。

此外，他强调教育对弥合东西方文化差距、消除误解的重要性，特别是对年轻一代。西蒙说：“中国孩子对美国拥有相当的了解，但很多美国孩子甚至不知道中国首都在哪里。”

西蒙·温切斯特接受人民网采访。人民网记者 刘宁摄

西蒙·温切斯特接受人民网采访。人民网记者 刘宁摄

(责编：崔越、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部