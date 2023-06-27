人民网讯 联合国发布报告称，因武装冲突和自然灾害，索马里全国三分之一的人口面临严重粮食危机，国际社会应提供紧急资金援助。

联合国世界粮食计划署执行干事辛迪·麦凯恩发布报告说，多年的武装冲突和2020年开始的历史性干旱，数百万索马里人生命受到威胁，目前索马里有660多万人，即全国三分之一的人口面临粮食危机或更严重的饥饿，其中4万人在生死线上挣扎求生。”阿联酋《黎明报》6月24日引用辛迪.麦凯恩的话说，“上个月（5月）我曾到索马里，亲眼目睹了冲突和气候变化如何摧毁数百万索马里人的生命和生计。所有数字都表明，索马里全国范围粮食不安全状况正在升级。”

麦凯恩强调说：“更糟糕的是，预计2023年索马里将有180万儿童严重营养不良。”自2022年初以来，武装冲突已造成该国“100多万国内流离失所者”。此外，在过去3年中，还有210万人因气候灾害而流离失所。

麦凯恩指出，由于缺乏足够的资源，粮食计划署被迫减少了事关生命的粮食援助。国际社会应该提供紧急资金，如果不立即注入资金，我们就不得不继续减少对难民的援助。她说，联合国曾呼吁在2023年为索马里提供26亿美元，但人道主义援助计划仅获得30%的资金。（安国章）

(责编：崔越、常红)