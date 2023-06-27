人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国称索马里面临严重粮食危机 呼吁国际社会提供紧急援助

2023年06月27日15:22 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 联合国发布报告称，因武装冲突和自然灾害，索马里全国三分之一的人口面临严重粮食危机，国际社会应提供紧急资金援助。

联合国世界粮食计划署执行干事辛迪·麦凯恩发布报告说，多年的武装冲突和2020年开始的历史性干旱，数百万索马里人生命受到威胁，目前索马里有660多万人，即全国三分之一的人口面临粮食危机或更严重的饥饿，其中4万人在生死线上挣扎求生。”阿联酋《黎明报》6月24日引用辛迪.麦凯恩的话说，“上个月（5月）我曾到索马里，亲眼目睹了冲突和气候变化如何摧毁数百万索马里人的生命和生计。所有数字都表明，索马里全国范围粮食不安全状况正在升级。”

麦凯恩强调说：“更糟糕的是，预计2023年索马里将有180万儿童严重营养不良。”自2022年初以来，武装冲突已造成该国“100多万国内流离失所者”。此外，在过去3年中，还有210万人因气候灾害而流离失所。

麦凯恩指出，由于缺乏足够的资源，粮食计划署被迫减少了事关生命的粮食援助。国际社会应该提供紧急资金，如果不立即注入资金，我们就不得不继续减少对难民的援助。她说，联合国曾呼吁在2023年为索马里提供26亿美元，但人道主义援助计划仅获得30%的资金。（安国章）

(责编：崔越、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部