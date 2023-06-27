人民网东京6月27日电 （许可、陈建军）当地时间6月24日，日本原子能规制委员会委员长山中伸介在东京电力福岛第一核电站视察了核污水排放设备等设施，并表示日本原子能规制委员会将从28日开始对排海设备性能进行使用前检查。日本政府计划于今年夏季启动的福岛第一核电站含有放射性物质的核污水排放入海计划，遭到全球多方强烈质疑和批评，在日本国内也持续受到各界反对。

日本NHK网站就福岛核事故以及核污染水排海问题进行专题报道。网络截图

TBS电视台网站就核污水排海问题进行专题报道。网络截图

近期，《朝日新闻》、NHK、TBS电视台等日本主流媒体均就核污水排海问题进行了专题报道。报道中虽然明确指出，与核燃料直接接触的福岛核污水中含有多种放射性核素，但普遍称日本政府会使用多核素处理系统（ALPS）将核污水处理至达标后排放。然而，被日本政府视为“救命稻草”的ALPS系统是否真的能去除所有放射性核素呢？含有放射性核素的核污水流入大海又会对人体产生哪些影响呢？

核污水排海的安全性引发质疑

核电站运作原理图。通常的核电站排水未直接接触核燃料。图片来源：日本北海道电力株式会社网站

福岛核电站的核污水来源示意图。核污水直接接触了核燃料。图片来源：日本经济产业省网站

日本福岛核电站产生的核污水与通常的核电站排水有着本质区别。根据日本北海道电力株式会社有关核电站运作原理的说明得知，一般核电站的排水并未与核燃料有直接接触，而福岛核污水则是与核燃料直接接触。日本经济产业省官网明确记载，福岛核污水含有一般核电站排水中不存在的铯、锶等多种放射性物质。

关于这点，日本山口县的地方报纸《长周新闻》也有相关报道。报道称，日本政府使用的ALPS系统并不能去除所有的放射性核素，核污水中仍残留氚、铯137、铯135、锶90、碘131和碘129等多种放射性核素，其中除氚以外的多种放射性核素在通常的核电站排水中是不存在的。而日本多核素处理系统（ALPS）小委员会的报告中却强调核污水的安全性，称自然界中存在着氚，且日本各地的核电站已经排放了40多年，并没有证实对健康有影响。虽说氚是氢的同位素，也被称为三氢，具有与普通氢相同的化学性质，但却是一种能放射β射线的放射性物质，半衰期长达12至13年。有动物实验报告指出，氚会导致染色体畸变，并且会通过母乳留在儿童体内。该实验观察到，被氚辐射的动物后代卵巢发生肿瘤的概率增长了5倍。

对此，琉球大学名誉教授、物理学者矢崎克马也持相同看法。他认为，虽然氚水的性质与普通的水相同，但其质量大，难以汽化，容易产生生物浓缩，很有可能损害细胞中的DNA。

日本多核素处理系统（ALPS）小委员会在2020年的报告中制定了处理核污水的五种方案，分别是注入地层、排入海洋、蒸汽排放、电解释放和固化填埋。但日本政府无视其安全性，最终选择了成本最低的排海方案。

据日本网络新闻电视台“VIDEO NEWS”报道，日本政府称氚的分子结构与水几乎相同，因此对人体没有重大影响。然而，分子生物学家河田昌东的看法恰恰相反。他说，正因为几乎与水相同，所以人体无法将氚与水区分开来，很容易将其吸收进体内。因此，即使是少量的氚也能在体内停留很长一段时间，而在此期间人体内部将持续受到辐射影响。

日本核能资料信息室共同代表伴英幸曾在接受日媒、韩媒采访时表示，目前无法确定氚对人体健康产生的影响以及排海计划的安全性。包括氚在内，计划排放的福岛核污水中含有64种放射性物质。

日本政府和东京电力公司称ALPS将被反复使用，直到达到每单位排放标准，排放将持续30年以上。该评估基于放射性物质会在海洋环境中均匀稀释和扩散这一假设。然而这只是单纯的估算，实际上潮汐流很复杂，即使放射性物质被释放到海洋中，也未必能均匀扩散，而是会在海床、鱼类和贝类中积累，并通过食物链进一步浓缩。如果氚等放射性物质被人体吸收，DNA将会遭到破坏，未来有可能发展成癌细胞。

伴英幸指出，日本政府和东京电力公司称，全世界的核电站都会定期向海洋排水。不说福岛核污水与通常的核电站排水有着本质区别，就说日本此次计划排放的核污水中，除氚之外的63种其他放射性物质在世界上没有任何先例，也没有公布排放总量，并在未来30年或更长时间内还会继续排放，对海洋环境造成的放射性污染绝对不容忽视。

日本政府强推排海计划有违民意

很多日本民众对福岛核污水排海计划表示强烈担忧和反对，担心这一行为会对日本旅游业、渔业、农业以及日常生活造成严重影响。

龙谷大学教授大岛坚一作为原子能公民委员会代表，对解决福岛核电站问题也有参与。大岛坚一表示，向海洋排放放射性物质本身就是一个问题，而日本政府在做决策时没有达成社会共识又是另一个问题。他指出，日本政府在没有获得民众理解的前提下强行推动排海计划，不仅对日本人民，而且对国际社会都会产生重大影响。

福岛大学食品和农业科学教授小山良太强调称，日本政府宣称氚是安全的，因此可以排放，是单方面将自己的理解强加给公众，并没有获得民众的理解与信任。

国际性非政府环保组织FoE Japan事务局长满田夏花表示，氚是一种受管制的放射性物质，而日本政府却推出吉祥物，企图弱化围绕核污水的讨论。她认为，我们最应该关心的是核污水里还残留了哪些物质。

日本网友反对核污水排海的留言。网络截图

自日本政府宣布排海计划以来，日本民众自发组织了多场抗议活动，日本网友也纷纷在网上留言反对。有网友称：“福岛核事故发生后，日本政府只会重复不负责任的发言。与核燃料直接接触的核污水中含有多种无法去除的放射性核素，有些核素的半衰期甚至达到一千年以上。核污水一旦流入海洋，将会扩散到全球…”还有网友说：“含有化学物质的水绝对称不上安全。如果真的安全的话，为什么不用在农业上，将其安全性展示给大家看呢。”

首当其害的日本渔民对此也表示强烈反对。日本全国渔业协同组织联合会连续四年向日本政府提交反对意见。福岛当地渔民小野春雄更是愤怒地表示，海洋不是人类的垃圾桶。日本政府和东京电力公司曾在2015年向福岛县渔民做出书面承诺，在没有得到相关人士的理解之前，不会对核污水做出任何处理。如今，日本政府的实际行动却违背了这一承诺。

6月20日，日本民众在福岛县政府周围举行抗议活动，强烈反对核污水排海计划。图片来源：《东京新闻》

自日本政府于2021年4月13日决定向海洋排放福岛核污水以来，美国、法国、韩国等多个国家民众纷纷举行抗议活动，日本国内反对和质疑的声音更是持续高涨。3月21日，来自日本各地的近5000名民众在东京举行集会，反对日本政府的核能政策，抗议核污水排海计划。5月16日，由福岛县居民组成的“不要再污染海洋！市民会议”与“再见核电1000万人行动实行委员会”市民团体在东京举行抗议活动，约500名日本民众参与，表示将斗争到底。6月20日，“不要再污染海洋了！市民会议”团体再次举行抗议活动，约200名民众在福岛市示威游行，并向福岛县政府提交了反对核污水排海计划的请求书。据悉，该团体每月13日定期举行抗议活动。“不要再污染海洋！市民会议”共同代表织田千代表示，大家希望能够不受放射性物质的影响，过上健康的生活，让孩子们快乐地玩耍并茁壮成长。她呼吁，不要再让放射性物质进一步传播到海洋、空气和大地上了。

(责编：崔越、常红)