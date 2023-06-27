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中方呼吁联合国建设和平委员会为洪都拉斯提供更多支持

2023年06月27日15:10 | 来源：新华网
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　　新华社联合国6月26日电 中国常驻联合国副代表耿爽26日在联合国建设和平委员会（建和委）关于洪都拉斯建设和平问题大使级会议上发言，希望建和委为洪都拉斯国家建设和可持续发展提供更多支持。

　　耿爽说，在卡斯特罗总统领导下，洪都拉斯坚持以人民为中心，积极推进国家重建，采取一系列措施维护法治、改善民生、打击腐败和有组织犯罪、加强公共服务、赋权妇女青年、保障公正选举，有效巩固了和平稳定局面。洪都拉斯的成功实践为国际社会开展建设和平工作提供了宝贵经验。中方对此表示赞赏。

　　中方期待建和委继续发挥自身优势，在建设和平框架下，为洪都拉斯国家建设和可持续发展提供更多、更有力的支持。

　　第一，要充分尊重洪都拉斯主权和主导权，在合作方式、合作举措等方面及时听取洪都拉斯政府的需求和意见。第二，结合洪都拉斯下一阶段施政重点，对标2030年可持续发展议程，精心设计合作项目，帮助洪都拉斯不断增强内生发展动力。第三，发挥召集和协调作用，广泛动员联合国相关部门、建设和平基金、国际金融机构等资源，形成支持洪都拉斯发展的强大合力。

　　耿爽说，前不久，卡斯特罗总统对中国进行国事访问，开启了中洪关系的新篇章。中方坚定支持洪方为维护国家主权独立、促进发展、改善民生所作努力，坚定支持洪方自主选择适合本国国情的发展道路，坚定支持洪方推进经济社会发展。中方愿不断深化同洪都拉斯的互利合作，与洪方一道为维护国际及地区和平与安全、推动落实2030年可持续发展议程作出更大贡献。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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