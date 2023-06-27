新华社开罗6月26日电（记者姚兵 沈丹琳）中国政府援助埃及二号卫星初样星交付仪式25日在埃及航天城卫星总装集成测试（AIT）中心举行。此次交付使埃及成为首个具备卫星总装、集成和测试能力的非洲国家。

这是6月25日在埃及开罗拍摄的中国政府援助埃及二号卫星初样星交付仪式现场。新华社记者 王东震 摄

中国驻埃及大使廖力强表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，援埃二号卫星项目是中埃共建“一带一路”的又一标志性成果，在中埃航天合作领域具有里程碑意义。埃及是中国首个在境外交付国际卫星合作项目的国家，首个完成整星级境外大型试验的国家，也将成为首个具有完备卫星AIT能力的非洲国家。项目实施过程中，中方为埃方提供人员培训，埃方深度参与卫星设计、测试、总装、评审等环节，后续将实施自主测控，有关合作为埃及航天事业发展奠定了坚实基础，也将带动非洲大陆航天技术发展。

这是6月25日在埃及开罗拍摄的中国政府援助埃及二号卫星初样星。新华社记者 王东震 摄

这是6月25日在埃及开罗拍摄的交付仪式现场。新华社记者 王东震 摄

埃及国际合作部长拉尼娅·马沙特表示，中国援埃AIT中心和二号卫星项目取得重大进展，极大提升了埃及自主研发卫星和卫星测控能力，使埃及在航空航天领域成为非洲地区具有领先优势的国家，埃方对此高度赞赏并衷心感谢。

埃及航天局首席执行官谢里夫·西德基说，中国援埃AIT中心是埃及第一个发展卫星产业本土化的中心，将使埃及在向非洲转让卫星技术方面发挥主导作用。埃及二号卫星可提供高分辨率图像，将为支持埃及“2030愿景”可持续发展战略作出贡献。

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