活动现场。主办方供图

人民网讯 近日，由清华大学中国-非洲领导力发展中心（简称“中非中心”）和招商局慈善基金会主办，招商蛇口、启迪之星承办的“C-STAR非洲青年创新创业计划暨清华大学青年领导力对话”在清华大学举办。

该活动旨在促进非洲青年创新创业，打造民心相通、理念融通、要素畅通、设施联通的合作平台，来自吉布提、埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达、尼日利亚和加纳的32名C-STAR创业青年及创业导师，以及部委、智库及企业代表等120多人到场参加。

论坛上，清华大学校务委员会副主任谢维和、招商局集团董事长缪建民、C-Star创业者代表、YeneHealth首席执行官Kidist Tesfaye 致开场辞，纷纷表达了加强中非创新创业合作，践行全球发展倡议的愿景。

活动期间，举行了C-STAR非洲青年创新创业计划结班典礼，吉布提驻华大使阿卜杜拉·米吉勒，埃塞俄比亚驻华大使塔费拉，谢维和、缪建民和其他招商局集团代表共同为给全体C-STAR学员颁发了结业证书，见证了2022年开始以“数字创新与跨境电商”为主题的非洲青创计划首期训练营顺利收官。

(责编：刘叶婷、杨牧)