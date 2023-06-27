新华社内罗毕6月26日电（记者代贺 李亚辉）为期两天的第三届“气候、生态系统与生计”会议26日在肯尼亚首都内罗毕开幕，将聚焦非洲粮食安全和粮食系统韧性。

本次会议由联合国环境规划署发起，旨在通过综合方案助力解决非洲粮食安全和粮食系统韧性问题，并回顾和强化联合国环境规划署在“气候、生态系统与生计”旗舰计划中的南南合作。来自联合国机构、非政府组织以及中国和非洲国家科学家团队的约100名代表参会。

联合国环境规划署国际生态系统管理伙伴计划主任张林秀对新华社记者表示，今年会议主题聚焦非洲的粮食安全和粮食系统韧性，与会代表将就一系列围绕环境、发展的议题展开讨论。

2016年底，联合国环境规划署发起“气候、生态系统与生计”旗舰计划，以帮助发展中国家实现可持续发展目标，保护生态系统和改善生计。该计划实施以来，得到了中国和其他一些发展中国家的积极响应。

统计显示，在气候变化和新冠疫情的双重影响下，约2.82亿非洲人口目前依然面临粮食安全问题。近年来，通过各界不断努力，“气候、生态系统与生计”逐步从一个概念转向在非洲多地落地实践，主要包括东非、赞比西河流域和萨赫勒地区等。其中，粮食系统转型是政策和行动的核心方向。

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