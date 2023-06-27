新华社莫斯科6月26日电（记者黄河）俄罗斯外交部长拉夫罗夫26日接受“今日俄罗斯”电视台采访时表示，俄方正在调查西方情报部门是否参与了瓦格纳事件。

拉夫罗夫表示，他清楚西方媒体是如何报道在俄罗斯所发生的事。他指出，美国媒体此前报道称，美情报部门几天前就知道即将发生叛乱，但决定不告诉任何人，“这显然是希望叛乱能够成功”。

拉夫罗夫还说，美国驻俄罗斯大使琳恩·特雷西已向俄方表示，这一事件是俄罗斯内政，美方与此次叛乱无关。对此，拉夫罗夫表示，俄方正在调查西方情报部门是否参与了这一事件。

美国总统拜登26日在白宫发表讲话表示，美国及其盟友未参与近日发生在俄国内、被俄政府定性为“武装叛乱”的瓦格纳事件。拜登说，他已与盟国领导人就如何应对瓦格纳事件进行了协调，同时指示白宫国家安全团队准备好应对“一系列可能发生的情况”。

拜登还说，目前美方尚无法就俄国内局势走向得出确定性结论，几天来发生的所有情况的最终结果仍有待观察。无论俄国内发生什么事，美国及其盟友将继续支持乌克兰。（参与记者：邓仙来）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)