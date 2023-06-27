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上海博物馆“百物看中国”文物大展系列首展于匈牙利开幕

2023年06月27日08:28 | 来源：人民网-国际频道
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莫拉·弗朗茨博物馆外观。上海博物馆供图
莫拉·弗朗茨博物馆外观。上海博物馆供图

人民网华沙6月26日电 （记者禹丽敏）由上海博物馆与徐州博物馆、成都文物考古研究院联合举办“不朽的玉甲——中国汉代文物精品展”，作为上博“百物看中国”全球巡回展首展，6月24日在匈牙利莫拉·弗朗茨博物馆拉开帷幕。这一天，也是匈牙利的博物馆日，博物馆开放至晚上12点，吸引近万名观众领略中华优秀传统文化的魅力。

本次展览共展出111件（组）汉代精品文物，涵盖玉器、漆器、陶器、青铜器、印章、石刻、钱币等多个门类。汉代中国国力强盛、经济繁荣、文化昌明，是丝绸之路的起点，与丝绸之路的彼端罗马帝国遥相辉映。开辟于汉代的丝绸之路延绵万里，延续至今，是中国与周边国家经济文化交流的重要桥梁。 2000多年以来，汉代艺术、文化、经济与政治制度上成就不凡，数千年来中国人对玉的喜爱、汉语汉字的使用、印章艺术的发展皆不曾断绝，汉朝在中国文化乃至世界文明中留下的深刻印记，成为了中华文明绵延数千年赓续不断的象征。

为全面展示汉王朝掠影，上海博物馆为展览甄选馆藏86件/组汉代文物，包括玉买地券、四灵纹玉胜、吴向里车马画像镜、“长陵丞印”封泥等。展览共分为四个部分——“生活的艺术”“ 敦睦的智慧”“ 信仰的光芒”和“丝路的繁盛”，从通俗易懂的角度，多方位生动展现中国历史上黄金时代的政治、经济与文化，探讨中华文明的文脉传承，推进海外观众对中国古代艺术与文化的认识与了解。

匈牙利是第一个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，两国人文交流密切。据悉，2017年，上海博物馆曾举办来自匈牙利国家博物馆的“茜茜公主与匈牙利：17-19世纪匈牙利贵族生活”展；2019年为中国和匈牙利建交70周年，也是布达佩斯和上海友城关系确立6周年。在上海市人民政府新闻办公室和上海市对外文化交流协会的支持下，上海博物馆与匈牙利中央银行和雅典娜智慧之家基金会（PADS）下属智慧之家举办“丝绸之路上的中国和匈牙利：钱币的旅程”展览。

上海博物馆馆长褚晓波表示，匈牙利是最早与中国建立外交关系的国家之一，又是共建“一带一路”的重要合作伙伴，上博选择本次展览作为“百物看中国”文物艺术出境大展系列首展，希望能够使匈牙利的观众们进一步了解2000年前的中国汉代历史、文化和艺术风貌，同时开启更多探讨中华文明文脉传承与中西方文化交流的对话，更好地促进世界文明交流互鉴，进一步推动“一带一路”沿线国家之间的文化相通和民心相通，让中国看到世界，更让世界看到中国。

“百物看中国”文物艺术出境大展系列是上海博物馆首个文化“走出去”品牌，作为“大博物馆计划”的有机组成，强调跨区域合作，整合优势资源，持续深化长三角文博一体化发展，助力实施共建“一带一路”倡议，为建立跨国家、跨学科、跨领域、跨行业、跨部门的协同创新机制积累实践经验，助力上海博物馆在文化强国的建设中构建大格局，谋求新作为，建功新时代。本次展览将持续至2023年12月31日，预计将在多国进行巡回展出。

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(责编：崔越、杨牧)

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