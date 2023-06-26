新华社日内瓦6月25日电 专访：世界对中国的发展与机遇充满期待——访世界经济论坛总裁布伦德

新华社记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前在接受新华社记者视频专访时表示，即将在中国天津举办的世界经济论坛第十四届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）将致力于加强多边主义和全球合作，世界对中国的发展与机遇充满期待。

布伦德认为，世界经济面临多重挑战，国际社会亟需加强全球合作，本次论坛举办恰逢其时。如何在一个分裂的世界里建立信心、提振经济增长是与会者广泛关心的话题。

布伦德表示，中国经济发展对全球具有重要意义。中国是全球第二大经济体，对世界经济增长的贡献率超过30%。世界经济论坛调查显示，商界人士对后疫情时代中国市场的机遇充满期待。

布伦德认为，尽管中国短期内面临一些挑战，但他对中国经济增长前景充满信心，因为“中国采取了许多正确的措施支持经济增长”。

布伦德说，过去十年，中国在高铁、风能、太阳能等技术领域成为领导者，许多初创企业和独角兽企业出现在中国。了解这些初创企业和独角兽企业的未来规划，了解他们如何看待中国企业和跨国公司之间的合作，也是外界关注点。

除经济、能源、消费等议题外，本届论坛还将聚焦气候变化问题。布伦德表示，世界经济论坛在其发起的“全球植万亿棵树”领军者倡议中与中国开展了良好合作。

据介绍，本届夏季达沃斯论坛的主题为“企业家精神：世界经济驱动力”，来自政界、商界、学术界、社会组织和国际组织的1500多位全球领袖和创新人士将出席。

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