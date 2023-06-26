人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：世界对中国的发展与机遇充满期待——访世界经济论坛总裁布伦德

2023年06月26日10:51 | 来源：新华社
小字号

新华社日内瓦6月25日电 专访：世界对中国的发展与机遇充满期待——访世界经济论坛总裁布伦德

新华社记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前在接受新华社记者视频专访时表示，即将在中国天津举办的世界经济论坛第十四届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）将致力于加强多边主义和全球合作，世界对中国的发展与机遇充满期待。

布伦德认为，世界经济面临多重挑战，国际社会亟需加强全球合作，本次论坛举办恰逢其时。如何在一个分裂的世界里建立信心、提振经济增长是与会者广泛关心的话题。

布伦德表示，中国经济发展对全球具有重要意义。中国是全球第二大经济体，对世界经济增长的贡献率超过30%。世界经济论坛调查显示，商界人士对后疫情时代中国市场的机遇充满期待。

布伦德认为，尽管中国短期内面临一些挑战，但他对中国经济增长前景充满信心，因为“中国采取了许多正确的措施支持经济增长”。

布伦德说，过去十年，中国在高铁、风能、太阳能等技术领域成为领导者，许多初创企业和独角兽企业出现在中国。了解这些初创企业和独角兽企业的未来规划，了解他们如何看待中国企业和跨国公司之间的合作，也是外界关注点。

除经济、能源、消费等议题外，本届论坛还将聚焦气候变化问题。布伦德表示，世界经济论坛在其发起的“全球植万亿棵树”领军者倡议中与中国开展了良好合作。

据介绍，本届夏季达沃斯论坛的主题为“企业家精神：世界经济驱动力”，来自政界、商界、学术界、社会组织和国际组织的1500多位全球领袖和创新人士将出席。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部