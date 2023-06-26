新华社北京6月26日电（国际观察）“僵尸之地”折射“美国毒病”——起底美国毒祸之源

新华社记者朱瑞卿

一些吸毒者蹒跚而行，另一些吸毒者失去知觉趴在地上，无家可归者的帐篷随处可见，地上散落着垃圾。这是近期在美国网络上疯传的美国费城北部街头视频中的景象。

英国《每日邮报》跟进报道如此描述：“费城已被毒品犯罪淹没”，“从未见过人类处于如此状况”。在这家英国媒体的笔下，“友爱之城”费城的肯辛顿大道已在毒品侵蚀下沦为“僵尸之地”。网友纷纷评论，如此可怕的景象好似一部僵尸电影，令人难以相信这里是世界上最发达的国家。

50多年前，时任美国总统尼克松曾对毒品“宣战”，而美国毒祸却愈演愈烈，成为根深蒂固的“美国病”。今天的美国是全世界毒品最泛滥的国家：吸毒人数约占全球12%，是其人口在全球占比的3倍。美国毒品泛滥，与经济利益、游说集团、社会文化等多重因素相关，加剧美国各种社会问题，也折射出美国政府社会治理的失败。

“毒品成瘾已成为公共健康危机”

令费城肯辛顿大道沦为“僵尸之地”的，是一种名为甲苯噻嗪的药物，别名“僵尸药”。它会导致人体从内到外腐烂，不及时治疗会有截肢风险。该药物一般用于镇静大型牲畜，如今却成为美国流行的毒品，使用者往往意识不到周围环境变化以及身上的疼痛与溃烂，走起路来姿势就像电影中的“僵尸”一样。

“肯辛顿大道乱象”是美国毒品泛滥现状的缩影。美国外交学会一份报告指出，自2000年以来，美国已有超过100万人死于药物使用过量，毒品成瘾已成为美国的一种长期流行病，危及公众健康和经济产出。美国疾病控制和预防中心（疾控中心）数据显示，2022年美国有10.96万人死于吸毒过量，这一数字创下新纪录。《财富》杂志报道，如今美国死于吸毒的人数比死于枪击和车祸的人数总和还要多。

“毒品成瘾已成为公共健康危机。”美国一个名为“防碎组织”的公益机构在一份报告中说，这场危机比以往任何时候都更加致命。2021年，美国国家药物滥用统计中心公布调查数据显示，在12岁及以上年龄的约2.8亿美国人中，目前有3190万吸毒者。

毒品泛滥给美国造成巨大经济损失。美国国会联合经济委员会2022年发表报告指出，滥用阿片类药物在2020年给美国造成近1.5万亿美元损失，约占当年国内生产总值的7%，与2017年相比增长约三分之一。美国研究人员2022年年底测算，与新冠疫情暴发前相比，美国损失了约630万劳动力，其中约20%是由滥用阿片类药物导致。

毒品泛滥加剧美国各种社会问题。吸毒对脑神经造成破坏，加剧吸毒者的心理焦虑和认知障碍，容易诱发精神疾病、加剧情绪激化，从而引发家庭危机、暴力犯罪、心理创伤，此外还会加剧贫困代际传递和种族歧视问题，严重冲击美国社会。

毒品问题对美国少数族裔的伤害尤为严重。根据美国疾控中心2022年7月更新的数据，2020年，美国老年黑人男性服药过量死亡率几乎是老年白人男性的7倍，同年，年轻的印第安人和阿拉斯加原住民女性服药过量死亡率几乎是年轻白人女性的2倍。

少数族裔吸毒者在寻求治疗时也面临更多阻碍。现年53岁的非洲裔美国人托马斯·古奇年轻时曾吸毒，如今致力于帮助吸毒者与毒品作斗争。“当我们打电话给不同的地方试图让吸毒成瘾者接受治疗时，对方会问‘（吸毒者）使用了什么药物？’”古奇愤怒地说，“如果你说‘快克’（美国社会普遍认为非洲裔使用较多的一种高纯度可卡因），突然间他们就说没有床位了。如果你说是阿片类药物和海洛因，他们就会找到一张床位。”

“美国的药品滥用没有尽头”

过去几十年，美国毒品泛滥现象愈演愈烈。一方面，毒品种类不断更新换代。20世纪，美国最常见的非法阿片类药物是海洛因。根据美国疾控中心的数据，近年来，合成阿片类药物，特别是芬太尼导致的死亡人数急剧上升。最近，“僵尸药”又成为美国吸毒者的新宠。

另一方面，美国吸毒人数不断攀升。自20世纪70年代以来，美国吸毒过量死亡人数几乎每年都在增长。美国疾控中心说，吸毒过量是美国人的主要死亡原因之一，导致美国人预期寿命缩短。英国《柳叶刀》杂志发布报告预测，如果美国不采取新措施，从2020年到2029年累计将有约122万美国人死于过量服用阿片类药物。

“美国的药品滥用没有尽头。”美国华盛顿大学医学院精神病学教授西奥多·西塞罗哀叹。

问题如此严重，而美国政客的一些“操作”却不禁让人质疑，他们究竟是想遏制毒品泛滥，还是想火上浇油。比如，大麻具有成瘾性，是联合国禁毒公约中被管制的麻醉药品，一些美国政客却推动大麻合法化。目前，“娱乐目的”使用大麻已在美国23个州和华盛顿特区获得批准。今年4月，美国国会众议院少数党领袖、民主党籍众议员哈基姆·杰弗里斯和共和党籍众议员戴夫·乔伊斯共同提出一项法案，试图在联邦层面推动成人使用大麻合法化。

2021年11月，在时任纽约市市长白思豪支持下，全美首个“药物过量预防中心”在纽约市开张，其目的号称是为吸毒者提供干净的注射器以及监督服务，以减少药物过量导致的死亡。此后，新墨西哥州、内华达州等地也在考虑设立类似机构。但在一些专家看来，这种做法是在变相鼓励吸毒，无异于抱薪救火。

曾任美国国家禁毒政策办公室主任的迈克尔·博蒂切利表示，他在任职期间就发现美国政府遏制毒品和药物滥用的政策“既非基于科学也非基于证据”，这带来了严重后果。

“折射出美国政府社会治理的失败”

根据美国宾夕法尼亚大学的研究，自1971年以来，美国已花费超过1万亿美元来遏制毒品传播。但美国非营利组织药物政策联盟执行主管卡桑德拉·弗雷德丽克认为，“禁毒战争是失败的政策”。她说，美国政府所承诺的一切，包括让民众停止使用毒品、让社区重新团结起来、让毒品消失，这些都没有发生。

“禁毒战争”为何失败？关键在于，美国政客优先考虑的是如何利用这一问题来为自身获取政治和经济利益。

1971年6月17日，尼克松发表讲话，宣布毒品是“头号公敌”，大张旗鼓发起“禁毒战争”。但此后，人们不断质疑他禁毒的真实动机。曾任尼克松高级政策顾问的约翰·埃利希曼1994年在接受媒体采访时说，当时尼克松在美国国内面临两类敌人：反对越南战争的左翼人士和非洲裔群体。如果把左翼的“嬉皮士”与大麻联系起来，把非洲裔与海洛因联系起来，就可以打击这两类人。此后，越来越多声音认为，在美国的“禁毒战争”中，一些政客利用对非洲裔等群体的社会偏见来隐晦表达种族主义立场，以吸引白人保守派选民，为自身捞取政治利益。

从经济角度来看，大麻合法化使美国政府获得可观的税收。2012年，科罗拉多州实行大麻合法化。此后，该州大麻销售收入累计已超过10亿美元，但同时各类毒品致死人数也连创新高。还有大量犯罪组织在科罗拉多州种植大麻，然后走私到其他州进行贩卖。

美国一些大型医药公司在助推毒品泛滥方面也发挥了关键作用。一方面，这些公司投入大量资金资助相关专家和机构，目的是兜售“阿片类药物无害论”，鼓励医师滥开处方、药店大力销售。另一方面，这些公司花重金进行政治游说，推动政府放松对相关药品的监管。

美国普渡制药公司研发的阿片类处方药奥施康定于上世纪90年代开始销售，当时举行了“制药史上最慷慨的营销活动”。美国《纽约人》周刊一篇文章指出，过去医生由于担心成瘾性，一直不愿意给患者开强效阿片类药物，而普渡制药“说服”医生改变这一习惯，积极宣传奥施康定作为阿片类药物可以长期使用。结果，从1999年到2017年，共有20万美国人死于与奥施康定和其他处方阿片类药物有关的过量服用。最终，普渡制药遭到起诉。

“制药公司都在被起诉，它们应该被起诉。我们要记住，这些公司利用了医疗保健监管体系中仍然存在的弱点。”美国斯坦福大学医学院教授基斯·汉弗莱斯说，比如美国食品和药物管理局曾认可关于奥施康定比其他阿片类药物“更不易上瘾”的欺诈性描述。

这种与事实相悖的描述从何而来？自然离不开药企的努力游说。美国“公开的秘密”网站数据显示，从2018年至2022年，美国与大麻产品相关的一些公司、行业协会等在政治游说上累计花费超过2240万美元，平均每年花费是2016年的10倍以上，是2012年的约百倍。

美国智库曼哈顿政策研究所指出，在美国政府发布的国家毒品管制战略中，几乎看不到政府本应发挥的重要作用。放任毒品和药物滥用愈演愈烈，“折射出美国政府社会治理的失败”。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)