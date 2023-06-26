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当中国端午遇上巴西丰收

——巴西圣保罗州立大学举办中巴“六月”文化交流活动

2023年06月26日09:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢6月25日电 （记者时元皓）当地时间6月24日，巴西圣保罗州立大学孔子学院举办中巴“六月”文化交流活动。活动融合中国端午节和巴西丰收节习俗，吸引近400人参加。

参与者在活动中体验端午节习俗及剪纸、墨画等中国传统艺术。（圣保罗州立大学孔子学院供图）

参与者在活动中体验端午节习俗及剪纸、墨画等中国传统艺术。圣保罗州立大学孔子学院供图

本次活动既有包粽子、做香包等端午习俗体验，又有巴西丰收节的各种特色美食品尝；既有来自中国的公派教师演唱巴西民歌，又有来自巴西的孔院学生唱响中国情歌；既有孔子学院全体中方人员带来的旗袍秀和舞蹈，又有巴西学员戴着草帽、穿着淳朴的本土服饰跳四方舞；既有“保卫粽子”的拔河比赛也有活泼有趣的竞猜游戏……既体现了巴西的风土人情，也展现了中华传统文化的魅力。在场参与者在欢度巴西节日的同时，零距离接触中国元素，在轻松愉快的氛围中体验文化交融的乐趣。

参与者在活动中体验巴西丰收节文化元素。（圣保罗州立大学孔子学院供图）

参与者在活动中体验巴西丰收节文化元素。圣保罗州立大学孔子学院供图

活动现场设置了“梦想龙舟”环节，大家将自己写下的心愿贴在“龙舟”上，期盼“龙舟”承载自己的梦想驶向更美好的未来。（圣保罗州立大学孔子学院供图）

活动现场设置了“梦想龙舟”环节，大家将自己写下的心愿贴在“龙舟”上，期盼“龙舟”承载自己的梦想驶向更美好的未来。圣保罗州立大学孔子学院供图

最后，整场活动在巴西学生演绎的《月亮代表我的心》等中文歌曲中落下帷幕。文化在交融，友谊在升华，中巴人欢聚一堂，一齐唱响中巴友好关系的新篇章。

外方院长保利诺和中方院长叶丹表示，文化因多样而丰富，文明因交流而精彩，圣保罗州立大学孔子学院积极倡导文明交流互鉴，致力于打造更丰富的平台，深化中巴教育合作、人文交流，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：崔越、杨牧)

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