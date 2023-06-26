新华社北京6月25日电 加拿大交通安全委员会24日宣布，已就“泰坦”号深海潜水器失事启动调查，希望与其他机构就此展开合作。有媒体预期，调查将十分复杂，可能耗时18个月至两年。

加拿大交通安全委员会主席凯茜·福克斯当天说，鉴于拖曳“泰坦”号前往事发海域的“极地王子”号从加拿大港口离岸且挂有加拿大国旗，尽管事故发生在国际水域，委员会将就事故展开安全调查，“其他机构可自行选择是否另做调查”。

福克斯说，录音和证人声明均受到加拿大法律保护，委员会将在现行法律允许范围内与美国国家运输安全委员会和海岸警卫队等机构共享收集到的信息。“我方任务是确定发生了什么及其原因，并确定今后为降低此类事故风险需要做出哪些改变。”

福克斯说，已问询“极地王子”号上其他乘客，包括罹难人士家属。“调查将按证据指引的方向走，我们不想重复工作，想要合作。”

据法新社报道，加拿大交通安全委员会负责以增进交通安全为目的，调查航空、铁路、海事和管道事故，无权确定事故过错方或划分民事和刑事责任。

据美国《纽约时报》报道，美国海岸警卫队负责回收并检查“泰坦”号残骸，加拿大交通安全委员会则会分析美方发现。按法新社说法，调查可能耗时18个月至两年。

“极地王子”号本月16日拖着“泰坦”号从加拿大纽芬兰圣约翰出发，前往圣约翰以南约700公里处的北大西洋海域考察点。当时“极地王子”号上共41人，分别为17名船员和24名乘客，其中即有“泰坦”号5名乘客。

那5人原本打算乘“泰坦”号下潜至水下3800多米处以考察“泰坦尼克”号沉船残骸，但18日开始下潜后约1小时45分钟失联。大批救援人员搜寻数日后，美国海岸警卫队发言人约翰·梅杰22日宣布，确认“泰坦”号在水下解体，特征符合“灾难性内爆”，5名乘客全部遇难。

另据美联社报道，加拿大皇家骑警队24日宣布，已就事故做初步评估，以确定是否予以立案调查。正式立案调查需要掌握足够证据，即显示事故可能为刑事案件、有人涉嫌违反加拿大法律。

《纽约时报》记者在现场看到，“极地王子”号24日早晨返回位于圣约翰的母港，此后数小时，加拿大交通安全委员会和皇家骑警队的调查人员等十余人出入船只。

因事故牵涉多国，且深海潜水行业本身缺乏监管，调查料将复杂。梅杰22日曾说，对该行业“所适用规范和标准的质疑，相信会是今后审查的焦点”。

按美联社说法，“内爆何时发生”的问题至少已部分解决。美国海军在“泰坦”号失联后分析其声音数据，18日当天即发现一处“异常”，显示事发海域周边疑似发生内爆或爆炸。美国海军随后将该情报传递给海岸警卫队，但后者认为相关数据不具备决定性，因而继续搜救行动。

美联社称，调查重点之一可能是“泰坦”号本身。该深潜器的安全性已遭质疑，主要原因是它的“非常规设计”以及设计者拒绝接受独立机构核检。“泰坦”号没有登记为美国船只，也未向任何一家国际安全监管机构注册，同时不接受海事行业组织分类，这些组织通常制定船体构造等方面的标准。

美联社说，就事故责任方起诉预计也很复杂，因为难以确定司法管辖权。（海洋）

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