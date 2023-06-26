新华社莫斯科6月25日电 综合新华社驻外记者报道：据俄罗斯媒体25日报道，私营军事实体瓦格纳组织部队从俄南部利佩茨克州和沃罗涅日州撤离。针对瓦格纳事件，土耳其、伊朗、委内瑞拉等国表示支持俄方平息事件，乌克兰方面正密切关注事件发展，美国总统拜登同法德英等国领导人通电话讨论俄国内局势。

俄新社25日援引俄罗斯利佩茨克州州政府在社交媒体上的发文报道，24日在利佩茨克州停留的瓦格纳组织部队已撤离该州。当日早些时候，俄新社援引沃罗涅日州州长古谢夫的话报道，瓦格纳组织部队正有序经该州撤离，未发生任何冲突。

截至目前，尚无瓦格纳组织部队最终去向的相关报道。

24日晚，白俄罗斯政治分析家吉金在电视节目中透露白总统卢卡申科同瓦格纳组织创始人普里戈任的谈判细节。吉金说，在获得俄罗斯总统普京同意后，卢卡申科与普里戈任通电话，向其传达了普京确认的计划。吉金透露，卢卡申科当天还紧急召集了两次国内强力部门会议，要求相关部门进入待命状态。

俄新社25日援引顿河畔罗斯托夫市市长阿列克谢·洛格维年科在社交媒体上的发文报道，初步数据显示，瓦格纳组织的装备导致该市逾1万平方米道路受损，相关修复工程已开始。

土耳其总统埃尔多安24日同普京通电话，他表示支持普京平息瓦格纳组织煽动的武装叛乱。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬24日同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。阿卜杜拉希扬强调，瓦格纳事件完全是俄国内问题，相信俄方能克服暂时困难。

委内瑞拉政府24日发表公报说，委政府及人民谴责瓦格纳组织及其领导人煽动的叛乱，委方支持俄总统普京。

乌克兰外长库列巴24日在社交媒体上发文说，他当天同美国国务卿布林肯通电话，就俄国内局势交换看法。他说，乌美两国正密切关注俄国内局势动向，在美方支持下，乌方将继续集中精力推进反攻。

美国白宫24日发表声明说，拜登当天同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨以及英国首相苏纳克通电话。各方在通话中讨论了俄国内局势，并强调将继续支持乌克兰。

法国外交部24日发表公告说，法方同七国集团其他成员及欧盟就俄局势保持沟通，同时密切关注当地动向，以确保在俄法国侨民及外交领事人员安全。法国外交部同时发布领事提醒，目前不建议本国公民前往俄罗斯。

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