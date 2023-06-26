新华社北京6月25日电 国务委员兼外长秦刚25日在北京分别会见斯里兰卡外长萨布里和陪同越南总理范明政访华的越南外长裴青山。

会见萨布里时，秦刚表示，中斯建交以来，双方始终相互尊重、相互支持。双方要落实好两国领导人重要共识，密切高层交往，扩大人文交流，推动高质量共建“一带一路”取得更多新成果。中方将继续为斯经济社会发展和民生改善提供力所能及的帮助。

萨布里表示，中国是伟大的朋友和重要的发展伙伴。感谢中方为斯处置债务问题、克服暂时困难提供的宝贵支持。斯方将继续坚定奉行一个中国政策，建设好“一带一路”项目。欢迎中国企业赴斯投资兴业。

会见裴青山时，秦刚表示，去年10月，习近平总书记邀请阮富仲总书记访华，引领中越全面战略合作伙伴关系进入新时代。相信范明政总理此访将为深化中越全面战略合作注入新的动力。双方要加强战略沟通，加快发展战略对接，推动两国关系取得更大发展。

裴青山表示，越方将对华关系视为头等优先，旗帜鲜明奉行一个中国政策。此访是范明政总理首次访华，期待通过此访落实好两党总书记达成的共识，使两国关系取得更多成果。

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