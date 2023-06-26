第16届世界华商大会在泰国曼谷诗丽吉王后国家会议中心召开。人民网记者 张矜若摄

人民网曼谷6月25日电 （记者章念生、张矜若）6月24日，第16届世界华商大会欢迎仪式暨贵宾晚宴在泰国诗丽吉王后国家会展中心举行。来自全球各地的近4000名华商精英齐聚曼谷，推动疫后全球经济复苏和发展。

本届大会主题为“汇华商大智慧，谱华族新篇章”，由泰国中华总商会主办。这是继1995年第三届世界华商大会之后，世界华商大会时隔28年再次来到泰国曼谷。

泰国中华总商会主席、第十六届世界华商大会组委会大会主席林楚钦对各界嘉宾的出席表示了欢迎与感谢。他在致辞中提到，世界华商大会现已成为汇聚全球华商力量和促进全球华商交流合作的重要平台，也是全球最具规模和代表性的商业盛会，为团结世界华商、繁荣世界经济，作出了重要的贡献。

中国国务院侨务办公室主任陈旭表示，世界华商大会自创办以来，已经发展成为全球华商加强联系、促进合作的重要平台，在促进中外经贸往来，助推华商事业发展，提升华侨华人凝聚力和国际影响力等方面发挥了日益重要的作用。本次大会必将对全球华商拓展合作领域、参与“一带一路”建设产生积极而深远的影响。“衷心希望广大华商朋友抓住新时代重要机遇，充分发挥自身优势，积极投身中国式现代化建设，在推进中国和住在国发展进步的同时，实现自身事业的更大发展。”

泰国国务院副总理阿努廷表达了他对华人商业领袖的尊重和欢迎，并强调了华人商业组织在推动经济发展中的重要作用。他振奋地回顾了中泰两国人民的深厚友谊，并表示希望大家在晚宴上不仅能品尝美食，更能找到商业合作的机会，并付诸行动。阿努廷还代表泰国政府对参加华商大会的各位表示感谢，期望他们能增进友谊，共同发挥在贸易业务中的积极作用，实现更稳定、繁荣、可持续的发展。

中华全国归国华侨联合会主席万立骏在致辞中强调，长期以来，包括海外华商在内的广大华侨华人筚路蓝缕、艰苦创业，取得了骄人的成绩，向世人展示了中华民族吃苦耐劳、团结互助的传统美德，展示了中国人勇于进取、顽强拼搏的独特魅力。他表示，与会嘉宾为推动世界华商发展的共同使命而来，应以此为契机，一起探讨华商长远发展的大计，谋划华商未来合作的愿景。

泰国曼谷市长查恰·西提潘代表曼谷市民对世界华商大会落地曼谷表示热烈欢迎。查察强调，曼谷作为泰国的首都，其丰富的历史、独特的文化、美食美景以及友好的人民将对本次大会的成功举办产生积极的推动。“希望与会人员能够抓住机会游览曼谷，留下美好的回忆，同时他祝愿本次大会圆满成功。”

晚宴还安排了文艺表演环节，用艺术语言讲述中泰两国的文化故事。经典的泰式舞蹈表演与泰式乐器展现了泰国蓬勃的激情与活力。泰国中华总商会妇女部主席及会董夫人为来宾们带来精彩纷呈的中国古筝演奏。来自中国内蒙古大草原的歌唱家乌兰图雅倾情献唱，将晚会气氛推向高潮。未来两天大会期间，主办方安排了开幕式、主论坛和分论坛等主要日程。

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