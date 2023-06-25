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专访：求同存异携手前行 共迎挑战造福民众——访巴巴多斯总理莫特利

2023年06月25日19:50 | 来源：新华网
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新华社布里奇敦6月25日电 专访：求同存异携手前行 共迎挑战造福民众——访巴巴多斯总理莫特利

新华社记者闫亮 朱雨博 宣力祺

世界各国应求同存异携手前行、共同应对全球性挑战，以建设更加美好世界，增加民众福祉，巴巴多斯总理米娅·阿莫尔·莫特利日前在巴首都布里奇敦接受新华社记者独家专访时如是说。

第十四届夏季达沃斯论坛即将在天津举行，莫特利将结合出席论坛对中国进行正式访问。在采访中，她高度评价巴巴多斯与中国关系。“尽管巴巴多斯与中国在经济规模和国情上存在差异，但两国在核心价值观上的共通之处使两国能够携手前行。”她说。

今年是中国提出“一带一路”倡议10周年。谈及如何推动共同发展，莫特利表示，“一带一路”倡议“能够帮助全球国家加强互联互通，助力高质量发展”。

2019年2月，巴巴多斯与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。近年来，中方在当地开展粮食安全中心、道路修复、国家体育场重建等一系列带动经济、惠及民生的项目，中国援巴医疗队、孔子学院等又以“人”为纽带，不断拉近中巴民众间距离。

莫特利说：“巴巴多斯很高兴签署‘一带一路’合作文件。”她高度评价巴中在卫生和教育等领域丰硕的交流成果，并期待两国人文交流更加密切，迎来“更深层次合作”。

莫特利十分赞同中国领导人提出的人类命运共同体理念。“当今世界充满不确定性，但确定的是：我们同属人类，生活在同一地球。”她说。

莫特利认为，在高度全球化的今天，没有任何国家能在气候变化等世界性难题面前独善其身。她呼吁各国搁置分歧，携手共同应对全球性挑战。

她说，尽管巴巴多斯作为岛国陆地面积较小，但海洋面积可观，随着海洋逐渐成为应对气候变化的新前沿，巴巴多斯将在应对这一全球化挑战方面发挥重要作用。

莫特利说，我们面临气候危机、疫情风险以及食物和水资源短缺问题。世界上仍有很多地区的民众无法获得足够的食物和安全饮用水。这些问题需要各国共同应对，以共筑美好未来。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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