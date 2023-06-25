新华社北京6月25日电 （国际观察）俄纪念日改名敲打日本 双边关系恶化难转圜

新华社记者刘赞

据俄罗斯媒体24日报道，俄总统普京签署一项法案，将9月3日“二战结束纪念日”改名为“反日本军国主义战争胜利纪念日暨二战结束纪念日”。该法是对日本采取反俄政策的反制措施。

分析人士指出，自乌克兰危机升级以来，日本追随美西方谴责并制裁俄罗斯，大力支持乌克兰，试图通过渲染外部威胁推动自身军事松绑，换取美西方对其军事安保战略支持，并在亚太地区谋求地缘政治私利。俄方对日本采取一系列反制措施，让日本此前在领土等问题上的对俄外交成果丧失殆尽。俄日关系短期内难以改善。

解构日本“道德优势”

据报道，这项法案由俄国家杜马（议会下院）国防委员会主席卡尔塔波洛夫等人于去年6月提出。法案分别于今年6月20日和21日在国家杜马和联邦委员会（议会上院）获得通过，在普京签署后正式成为法律。

该法律的解释性文件指出，俄罗斯开展特别军事行动后，日本与西方国家联合发起对俄不友好行动，9月3日纪念日名称的改动是“反制措施”之一。

1945年9月2日，日本代表在停泊于东京湾的美国军舰“密苏里”号上签署对同盟国的投降书。9月3日一直被俄罗斯作为二战结束的纪念日。

分析人士指出，乌克兰危机升级后，日本加入美西方阵营谴责和制裁俄罗斯，将俄塑造成“国际秩序破坏者”，自己则以“和平主义国家”自居，占据所谓“道德高地”。此次俄方在二战结束纪念日名称里加入“反日本军国主义”字样，就是要强调日本曾经作为侵略者和战争策源地的恶行以及作为战败国在战后国际秩序中的地位，有解构日本“道德优势”之意。

辽宁大学日本研究中心客座研究员陈洋认为，俄方此举也是在反击近年来西方关于二战历史的反俄叙事，有助于提振俄国内民众爱国情绪。

日本反俄另有图谋

乌克兰危机升级以前，日本对俄政策主要是以经济合作促进领土问题的解决和和平条约的缔结。特别是在前首相安倍晋三执政时期，安倍与普京互动频繁，两国之间保持了相对良好的关系。

但乌克兰危机升级后，日本对俄政策发生巨大转变，追随美西方谴责和制裁俄罗斯表现十分卖力。日本今年担任七国集团（G7）轮值主席国，日本首相岸田文雄今年3月访乌，邀请乌总统泽连斯基出席了5月的G7广岛峰会。在广岛峰会等相关会议中，日本主导反俄议程，在西方反俄阵营中起到重要作用。日本还积极支持乌克兰，冲突初期就曾向乌方提供头盔、防弹背心等非杀伤性装备，最近又宣布提供重型卡车和军用口粮。

分析人士指出，日本通过强调俄罗斯威胁，在国内渲染所谓“战后最严峻、最复杂安保环境”，从而为自身军事松绑找借口，同时以反俄挺乌向美国表忠心，抱西方阵营大腿，换取其支持日本军事安保战略。

陈洋指出，日本多次强调所谓“今日乌克兰是明日东亚”“欧亚与印太地区的安保不可分割”。在这样的反复渲染下，日本政府在去年年底修改国家安保三文件时并未受到太大民意阻力，轻松实现了军力的大幅度突破，这在以前是难以想象的。

俄日关系难有转圜

面对日本的反俄政策，俄方采取一系列反制措施，包括将日本列入“不友好国家”名单，停止与日本讨论有关签署和平条约的议题，驱逐若干名日本驻俄大使馆工作人员，通过在日本周边举行军事演习、空中巡航加大对日军事压力等。

在俄方反制下，日本长期以来以经促政的对俄外交成果荡然无存。此前，两国在有争议的南千岛群岛（日称北方四岛）开展“共同经济活动”“免签证交流”等活动，在这些活动中对主权归属问题进行了淡化处理。虽然日方未能通过经济合作达到最终解决领土问题的目的，但总归是保留了一定希望。日本追随美西方对俄极限制裁后，俄方以经济、军事手段加强了对争议岛屿的主权宣示，并停止了这些活动。日本媒体援引外务省官员的话称，迄今两国间的谈判将重回“零基础”。

陈洋认为，俄方的反制措施显示，其在未来相当一段时期内对俄日关系改善与发展已不抱任何幻想，两国此前建立的政治互信彻底崩塌，深化经贸等领域合作的可能性不复存在。双方未来在历史、领土等问题上的冲突和对抗可能增加，而这又将进一步冲击本已冰冷的双边关系。

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