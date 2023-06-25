新华社华盛顿6月25日电（记者邓仙来）美国媒体24日报道称，美情报部门已提前研判瓦格纳组织创始人普里戈任计划对俄国防部门采取军事行动。

《华盛顿邮报》援引一名美国官员的话报道，早在6月中旬，美情报机构已根据获取的情报，判断普里戈任计划对俄国防部门采取军事行动。过去两周，美情报部门官员已向白宫、国务院和国防部官员及国会领导人通报相关情况。

俄国防部10日发布命令说，所有自愿参与俄对乌克兰特别军事行动的非政府军须同俄政府签订合同。据美媒报道，美情报部门认为此举暗示俄政府将收编瓦格纳组织部队，或将导致后者采取对抗莫斯科的军事行动。报道还援引一名美国官员的话说，美情报机构相信俄总统普京最迟在瓦格纳组织部队发起军事行动前，获悉普里戈任的计划。

另据美媒报道，美国和其他西方国家官员认为，历时约24小时的“瓦格纳组织武装叛乱事件”目前尚未在俄总统普京和俄军方领导层间造成广泛裂痕，普里戈任依旧被视为瓦格纳组织首领。

与美方在乌克兰危机升级前夕积极散布相关情报的做法不同，美情报部门此次未及时向外公布瓦格纳组织计划采取军事行动的相关情报。《纽约时报》报道分析认为，这主要出于两方面考量：一是防止俄方借此指控美国在俄策划政变；二是“完全没兴趣”帮普京避免一场导致其支持度下降的事件。

报道说，普里戈任同俄国防部长绍伊古和俄军总参谋长格拉西莫夫之间的矛盾已持续多年。今年早些时候，美国空军国民警卫队员杰克·特谢拉涉嫌通过社交媒体泄露的美国军方情报显示，美方通过窃听了解到俄军高层关于如何应对普里戈任的讨论，后者持续要求俄政府向瓦格纳组织部队提供弹药补给。

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