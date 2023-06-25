人民网北京6月25日电 （记者苑基荣）6月21日，第六期“亮马丝路”国际讲堂在京成功举办。本期活动主题是深化中国与西班牙青年企业家经贸合作。

中国国际青年交流中心副主任陈芃出席活动。他表示，今年是中国与西班牙建交50周年，50年来中西两国青年深化友谊，积极开展务实合作，为两国友好事业发展持续注入青春活力。中国致力于以高质量发展全面推进中国式现代化，将为包括西班牙在内的世界各国提供更广阔市场空间、更多合作机遇。交流中心希望在西班牙驻华大使馆和西班牙企业的支持下，继续发挥中西青年务实合作桥梁纽带作用，加强产业对接，拓展合作领域，为两国青年企业家参与共建“一带一路”合作提供专业服务，使更多实实在在的合作成果惠及两国青年。

西班牙驻华大使馆一等经济商务参赞方少龙介绍了西班牙的基础设施建设、主要产业发展、市场准入机制、产业激励政策、人才资源优势等情况以及西中产业投资成功案例。他说，两国产业链、价值链互补性强，在可再生能源、生物医药、航空航天以及汽车行业等领域具有巨大合作空间。他表示，希望与交流中心密切合作，深化投资经贸合作，共同开拓第三方市场。今年7月，西班牙将担任欧盟轮值主席国，西班牙将做好欧盟与中国的青年企业家沟通的桥梁，为欧中关系健康顺利发展注入新动力。

西班牙发格自动化有限公司中国区总裁李嘉达简要介绍了其母公司蒙德拉贡集团的发展历史，并重点围绕企业在华发展战略、技术优势、核心产品等进行推介。他说，发格自动化公司作为机床领域高端技术企业，已在中国深耕几十年，其业务涉及航空、航天、汽车、能源等各领域。希望在中国推动高质量发展背景下，与更多的中国企业就近就地开展技术成果转化合作。

大家还分别就清洁能源产业、汽车产业、国际教育、研发中心建设和户外用品等领域开展合作进行了互动交流，达成了多项合作意向。

中国国际青年交流中心经济合作部负责人、中西双方青年企业家代表50人出席了活动。

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