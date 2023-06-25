新华社北京6月24日电（记者刁泽）4月初，一场关于中西方制度比较的辩论在哈佛大学、麻省理工学院所在地美国马萨诸塞州剑桥市举办。法国企业家阿诺·贝特朗力挺中国并最终获胜的视频在社交媒体上引发热议，也让更多人关注并了解了这位热爱中医的“中国通”。

在辩论中大获全胜

在探讨中国治理模式是否优越于欧美治理模式的辩论中，贝特朗舌战德国反华“学者”郑国恩，与之展开长达150分钟的辩论并最终获胜。

在辩论中，贝特朗首先探讨了究竟什么才是自由。他说，美国前总统富兰克林·罗斯福在1941年发表的“四大自由”论述中提到，美国应当实现“免于匮乏的自由”和“免于恐惧的自由”。贝特朗反问，在如今的美国，人们真的享有这些自由吗？

贝特朗继而指出，法国前总统戴高乐曾说，最大的自由应该是一个国家的主权独立。“在这方面，中国无疑是世界上最自由的国家，因为它不是任何国家的附庸国，也不搞军事同盟……这种高度主权使中国能够专注于国内发展，并在国际舞台上保持行动自由。”

在总结发言中，贝特朗说，中国制度强调集体自由、长期稳定和坚定不移的自我发展，这种模式也被证明了能更加全面地为社会谋福祉。

从自由，到稳定，再到繁荣，贝特朗结合在中国的亲身经历充分论证自己的观点。相比之下，伪学者郑国恩全程都在重复那些已经被多次戳破的关于中国的谎言。辩论的线下投票显示，贝特朗大获全胜。

这场辩论由美国高校校际研究机构主办。现场视频发布后在海外社交媒体平台优兔上吸引了近1200条评论，多数网友表示支持贝特朗。

网友留言支持贝特朗的截图

有网友留言说，贝特朗“为真相、正义、和平、批判性思维和中国挺身而出”，“多年以后，我相信你的演讲将被证明是正确的，会得到学界、政界和国际社会的引用和赞许”。

与中国的不解之缘

贝特朗在中国生活多年，妻子是中国人。两人目前经营一家中医信息网站，旨在帮助西方民众了解中医。据该网站介绍，这对夫妻此前曾在瑞士创立一家欧洲度假公寓预订网站。

为深入了解中国，贝特朗曾到访中国17个省份。2021年7月，他和家人从河南出发，跨越陕西、宁夏、甘肃、新疆和青海，历时35天完成环绕中国西北地区近一万公里的房车自驾之旅。

2021年7月，贝特朗一家人在西北环线自驾游出发前和租用的房车合影。（图片由受访者提供）

贝特朗认为，中西方文化有着较大差异，理解中国文化需要“以开放的心态去理解和适应”。他以四川麻辣饮食为例——当一个外国人初尝四川美食时可能会觉得太麻辣了，但适应后会喜欢上“舌尖上的四川”。对他来说，了解中国越深，就越能感受到这个国家还有无数美好的事物等待他去发现。

在海外社交媒体力挺中国

除企业家身份外，贝特朗还是一位不折不扣的社交媒体意见领袖。他在海外社交媒体平台推特上拥有十多万粉丝，经常就中国相关话题发表具有说服力的评论，被许多海外网友关注和认可。

近日，美国福克斯新闻网发布一段美国前总统特朗普的采访视频，他在主张重拳打击贩毒时提及鸦片战争和中国。贝特朗随即在个人推特账号上纠正说，真相不是旧中国因为“被鸦片麻醉了”而被西方列强打败，而是西方列强“为了麻醉中国而使用鸦片”，以武力威胁向中国倾销鸦片。

贝特朗说，西方可能早就遗忘了这件事，但在中国，人们依然铭记着。中国吸取的一个重要历史教训就是国家软弱无力就会被其他国家侵犯。

网页截图

贝特朗还常为中国发展“点赞”。他在转发特斯拉上海超级工厂新闻时由衷赞叹：“真是太厉害了，这表示在中国生产特斯拉汽车所用的95%的零部件都是中国制造。”（参与记者：陈绍华、张曼；视频：淡然、王沛；编辑：鲁豫、王丰丰、杜逾舸、孙浩）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)