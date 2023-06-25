人民网丹吉尔6月25日电 （记者黄培昭）在北非国家摩洛哥北部城市丹吉尔，一座现代化的科技城正在崛起，那便是由中国路桥公司建设的“摩洛哥穆罕默德六世丹吉尔科技城”。

穆罕默德六世丹吉尔科技城距离丹吉尔地中海港35公里，距离丹吉尔国际机场只有15公里，项目紧邻A4高速公路和阿因·达利亚火车站，纵贯摩洛哥南北的卡萨布兰卡-拉巴特-丹吉尔高铁从科技城西侧经过，地理位置得天独厚。项目配套供水、供电、污水管网等设施完善，依托丹吉尔市及周边的多个村镇，具备基本的生活服务配套设施，可满足企业的生产、生活配套需求。

中国路桥摩洛哥办事处总经理严斌在接受人民网记者采访时介绍说，2016年摩洛哥国王穆罕默德六世访华，中摩两国元首共同签署了多份政府间合作协议，其中包括丹吉尔科技城项目。2018年8月，中国政府推荐中国交建参与本项目，经过数次实地考察、对接，2019年1月中摩双方签署项目备忘录，确定合作意向，并于2019年4月，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间双方签署了项目合作框架协议，正式确立合作关系，启动项目的推动及商务谈判工作。2020年10月，项目通过中方内部投资审批，同年11月，双方签署项目入股协议及股东协议，项目正式落地。

丹吉尔扼守著名的直布罗陀海峡，位于地中海和大西洋交汇处，不但战略地位和海运条件十分独特重要，而且也是连通亚洲、欧洲、美洲和非洲各大航线的支点，因此交通便利、环境优越，可以使丹吉尔的地中海港精准地为全球多个国家和地区提供航运服务和国际贸易机会，帮助投资者节省成本和大大提高效率。统计显示，20%的全球贸易途径直布罗陀海峡，其中包括中国至欧洲贸易总量的60%左右，也是通过直布罗陀海峡进行的。

摩洛哥已与美国、欧盟、土耳其签订了双边自由贸易协定，与突尼斯、埃及、约旦建立了四国自由贸易区，为扩大其工业产品的出口提供了广阔的市场和宽松的贸易环境，有优势、有条件成为中国企业开拓非洲和阿拉伯市场的平台以及进军欧美市场的桥梁。

丹吉尔科技城建设公司（SATT）常务副总经理石晓波向人民网记者介绍说，科技城规划总占地2167公顷，预计总投资约15亿欧元，分为工业加速区（自贸区）和城市配套区两大板块，其中工业加速区（自贸区）规划占地947公顷，城市配套区规划占地1220公顷。项目遵循“北产南城、以产带城、产城融合”的开发理念，计划分十期滚动开发实施，力求将本项目打造成集工业、商业、居住、公共服务和娱乐休闲为一体的，具有科技、生态和智能特征的综合现代化智慧产业新城。

项目首期规划用地486公顷已完成征地，摩洛哥政府已颁布设立法令将此区域设立为自贸区（工业加速区），享受摩自贸区法项下的全部优惠政策。首期486公顷自贸区预计总投资1.08亿欧元，计划分三期开发建设，其中87公顷启动区的建设现已完成，内、外部配套基础设施连接工程包括道路、供水、供电、排污、通信等已全面竣工，满足企业入驻条件。

摩洛哥前经济与财政大臣法塔拉·瓦拉卢在接受人民网记者采访时说，科技城是摩洛哥有效对接中国“一带一路”倡议、强化两国经贸关系的强有力平台，为摩中两国关系更上一层楼做出独特的贡献。摩洛哥政府将进一步采取优惠政策和便利措施，以大力拉动来自包括中国在内的投资，有效吸引中国企业入驻科技城，使科技城成为推动摩洛哥经济增长的重要引擎。

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