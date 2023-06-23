“仲夏端午中希文化交流节”上，雅典经商大学孔院学生朗诵希腊语诗歌。人民网记者 谢亚宏摄

人民网雅典6月22日电 （记者谢亚宏）当地时间6月21日晚，由中远海运比雷埃夫斯港务局、中国公共外交协会、中国驻希腊大使馆和雅典经商大学商务孔子学院共同主办、中希时报承办的“仲夏端午中希文化交流节”在中远海运比雷埃夫斯港务局成功举行。

中远海运比雷埃夫斯港务局董事长俞曾港、中国公共外交协会会长吴海龙、外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表姜瑜、中国驻希腊大使肖军正、比雷埃夫斯市市长扬尼斯·莫拉里斯、雅典经商大学副校长乔治·莱卡科斯、希腊武当团团长师利龙，在希中资企业代表、雅典经商大学商务孔子学院师生以及中远海运比港员工等近三百人参与活动。

俞曾港表示，端午节是中国非常重要的传统节日，其团结和谐也是中远海运比港全体中希方成员坚持合作共赢、持续砥砺奋进、不断蓬勃发展的动力源泉和精神写照。中远海运比港近两年屡创新高的经营成就离不开各政府、机构以及员工的支持。中远海运比港将继续坚持“共商、共建、共享”原则与当地民众共享发展成果，发挥“一带一路”龙头项目示范作用，积极促进了中希文化交流，推进了中希人民“民心相通”。

吴海龙表示，值此端午佳节，他代表中国公共外交协会非常高兴能来到比港参加本次活动，为深化合作奠定基础。未来，中国公共外交协会也将致力于持续扩大两国人员交往，进一步促进文明的交流互鉴。

莫拉里斯在致辞中提到，这是他第一次了解这个中国传统节日，感到非常的新奇。中希两国不仅在历史和文化上有着很深的联系，目前，在经济和商业上也进行着广泛的合作，且取得了非常瞩目的成就。未来，我们将以中远海运比港为平台，进一步加强两国人民对彼此文化的了解。

作为孔子学院的共建方，莱卡科斯在致辞中表示，他首先代表雅典经商大学祝贺雅典商务孔子学院与中远比雷埃夫斯港务局成功合作举办此次活动。同时，他强调，该校将继续支持与中国企业的合作，促进双赢关系，为基础设施、贸易和社会发展等方面做出贡献，为共同发展和未来繁荣创造新的机遇。

首先由来自雅典孔子学院的老师们介绍了端午的由来、习俗和当今时代意义，并展示了端午特色节日装饰和美食，包括五彩绳、粽子等，邀请现场观众佩戴和品尝。

随后，孔子学院的学生带来中文和希腊文的诗歌朗诵，以诗会友。

一曲《离骚》的古筝表演在异国他乡奏响纪念屈原的旋律；希腊乐队带来的布祖琴乐曲，也同样以优美明快的节奏进行音乐上的回应，引发全场观众共鸣。

最后，湖北武当代表团与希腊武术学校将分别带来精彩的武术表演，在进行武术文化的交流对话同时热烈现场气氛，展示出中国传统武术的刚柔并济。

本次“仲夏端午中希文化交流节”活动以中国传统端午佳节为主题，通过生动形象地介绍和展示中国传统节日的习俗，为希腊人提供了一个能够直观地了解中国和希腊文化共同点的机会，进一步加深了对彼此文化的理解和促进了中希文明的对话。

(责编：于洋、刘慧)