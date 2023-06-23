人民网乌兰巴托6月22日电 （记者霍文）中蒙跨境金融合作论坛22日上午在蒙古国首都乌兰巴托举行。来自中国内蒙古自治区商务厅厅长张鸿福、驻蒙古使馆经商参赞宋学军、蒙古国经济发展部贸易经济合作政策司贸易处处长恩赫查茨尔勒、蒙古央行货币政策局货币政策与预测部长乌尔嘎玛勒苏布德、中国银行乌兰巴托代表处首席代表康晖以及中蒙两国金融界、企业界代表70余人参会。

张鸿福在致辞时表示，中蒙两国经贸保持长期稳定的合作伙伴关系，金融合作在其中发挥着重要作用。中蒙金融机构未来将持续完善双方代理行网络，缩短结算链条，提升结算效率，在已有现钞及现汇挂牌、现钞兑换、现钞跨境缴调、现钞跨境双向调运等业务的基础上，继续拓宽双方结算渠道，推动扩大本币互换规模，进一步便利双边贸易发展，提升跨境金融服务能力。

宋学军在致辞时表示，金融是经济的血脉。血脉通，经济增长才有源源不绝的动力。中资银行如能进入蒙古国市场，对蒙古国金融业是有益补充，将会进一步促进蒙古国的经济发展。我们希望蒙方能够进一步细化改善外资金融机构相关准入和经营的法律法规体系，让外资银行，包括中资银行能够真正参与到蒙古国经济建设中，为蒙古国经济发展贡献力量。

康晖在致辞中表示，2013年，中国银行乌兰巴托代表处成立，成为最早进入蒙古国市场的中资金融机构。截止目前，中国银行已与蒙古国多家商业银行建立代理行关系，并为多家蒙古国商业银行开立清算账户，共享中国银行遍布全球的清算网络。本次论坛上，银政企代表充分互动交流，为中蒙两国金融合作擦出新火花，贡献新智慧。

论坛上，蒙古国中华总商会会长张义波等嘉宾，围绕促进中蒙双边经贸发展，中蒙政府层面推出的政策举措、金融机构层面深化合作、中蒙企业增强互信和加强合作等方面进行深入交流，共同探讨如何深化合作支持中蒙经贸发展，如何通过跨境金融合作服务中蒙双边投资和贸易。

论坛业务合作协议签署环节，中国银行内蒙古分行分别与蒙古贸易与发展银行签署了战略合作备忘录，与蒙古鑫都矿业、蒙珠勒贸易等4家中蒙重点企业签署业务合作协议，将更好地推进中蒙经贸发展。中蒙金融机构将以此次论坛为契机，进一步发挥金融服务力量，着力为中蒙企业增强互信、强化合作、搭建平台作出应有贡献。

据悉，本次论坛由中国内蒙古自治区商务厅、中国银行内蒙古分行和中国银行乌兰巴托代表处联合举办，是中国内蒙古在蒙古国乌兰巴托举办的“中国商品展”的重要配套活动之一。论坛对于深化两国各领域沟通交流，巩固中国内蒙古自治区与蒙古国经贸合作成果具有重要意义。

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