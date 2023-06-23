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华为获泰国“人才发展最佳贡献总理奖”

2023年06月23日13:56 | 来源：人民网-国际频道
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泰国副总理兼外长敦（左）向华为泰国公司总经理李雄伟（右）颁奖。华为泰国公司供图

泰国副总理兼外长敦（左）向华为泰国公司总经理李雄伟（右）颁奖。华为泰国公司供图

人民网曼谷6月22日电 （赵益普、实习生殷乐）22日，泰国副总理兼外长敦在泰国曼谷向华为颁发“人才发展最佳贡献总理奖”，华为成唯一获得该奖项的外国公司。该奖项由泰国国家创新局提名并发布。

据了解，华为公司因积极培养泰国数字人才、支持泰国数字经济发展而被泰国政府授予该奖项。华为泰国公司总经理李雄伟表示，获得“人才发展最佳贡献总理奖”反映了华为支持泰国数字化转型和为泰国社会长期贡献的承诺，华为的目标是在泰国建立一个繁荣的数字人才生态，为泰国5G、云计算和绿色能源行业培养有竞争力的优秀人才。

据泰国数字经济和社会部、高等教育与科研创新部及华为共同编写的《泰国数字人才发展白皮书》显示，预计到2030年，泰国将面临50万的数字人才短缺。面对数字人才需求，华为在泰国启动了未来种子项目、数字巴士、东盟学院（泰国）等多个人才培养计划，通过培训、认证和招聘会等多种形式，鼓励泰国年轻人进入科技行业。

这是华为第三次获得泰国总理奖。2021年，华为被授予“泰国总理特别奖”，并被认定为“年度最佳数字国际公司”。2022年，华为获得了泰国国家网络安全局颁发的“2022年泰国网络安全总理奖”。

(责编：于洋、刘慧)

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