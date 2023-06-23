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“汇华商大智慧，谱华族新篇章”

第16届世界华商大会共谋新篇章———专访泰国中华总商会主席林楚钦

2023年06月23日13:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷6月23日电 （孙广勇、实习生殷乐）第16届世界华商大会即将于6月24日-26日在泰国曼谷召开，这是继1995年后，泰国中华总商会再次成为主办方，作为该大会的三大召集组织之一，泰国中华总商会主席林楚钦表示倍感荣幸，并向关注和支持本届大会的泰中两国政府、各有关部门、海内外华侨华人华商表示感谢。

本次大会的主题是“汇华商大智慧，谱华族新篇章”。林楚钦解释说，“汇华商大智慧”旨在激励全球华商汲取经验，团结一致，“谱华族新篇章”意味着全球华商在全球经济进程中积极担当桥梁、纽带角色，共创繁荣美好未来。

本届大会的日程包括开闭幕式、主论坛、分论坛、商务考察、慈善公益及颁奖典礼、会旗交接仪式等系列活动。与会代表将就泰国经济环境和投资优势、一带一路、RCEP和粤港澳大湾区等议题展开广泛深入的交流与探讨。预计本次大会将有来自中国、泰国以及全球近50个国家的400多个团体，合计4000多位杰出的华商，以及200多家世界知名企业的代表参加。

对于本次世界华商大会的意义，林楚钦表示，此次大会是疫情后的首届大会，也是新时期世界华商开辟新天地的首届大会。他希望通过举办本届大会，让世界华商更加深入地了解泰国，并为世界华商事业的持续发展搭建新平台，共同探讨世界华商合作的多边化、多元化，推动商贸投资的新局面，为全球经济复苏和中华民族的伟大复兴做出更大的贡献。

此外，本次大会还设有泰国经济环境和投资优势、“一带一路”等相关主题的分论坛。林楚钦认为，中国实行积极主动的开放模式，共建“一带一路”成为国际合作平台，这为世界华商带来了新的机遇。中国作为世界经济的稳定器和驱动器，为世界华商回国创业和在华发展提供了更广阔的空间。在此背景下，华商应该不断创新，把握发展机遇，利用祖国的发展成果和高新科技，打造更高效、更智能的商业模式，提升综合竞争力，努力开拓事业新版图。此外，还需要加大对青年华商的培养，为新时代的发展不断输送人才。

在未来，华商将以创新精神和高质量发展的行动参与中泰经贸合作发展进程，林楚钦提出，希望泰国华商能充分发挥中国的优势，书写华族新的辉煌篇章，实现中华民族伟大复兴的壮丽使命。目前，泰国政府正在积极推动“泰国工业4.0”“东部经济走廊”与“一带一路”深度对接，中泰企业的交流合作也更加频繁。泰国中华总商会愿意发挥桥梁纽带作用，积极推动中国扩大开放，向世界共享巨大的市场和机遇。商会已经制定相关措施，引导泰国企业与中国企业进行项目对接，推动两国电子商务合作，实现两国贸易更加密切的往来。

(责编：于洋、刘慧)

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