人民网曼谷6月23日电 （记者孙广勇）“五月五日，艾叶蒿草齐，人皆欢腾喜，端午盛世美。”为缅怀伟大爱国诗人屈原，介绍中国端午文化，增进中泰文化交流，泰国孔敬大学孔子学院6月22日在含弘讲堂和中国厨房为孔敬华侨学校近40名师生举办了“粽情端午·你我共度“的端午文化体验活动。孔敬大学国际事务校长助理阿查拉婉、中国驻孔敬总领馆代总领事杨宁出席活动并致辞。

阿查拉婉代表孔敬大学和孔子学院致辞欢迎各位嘉宾、朋友和同学的莅临，肯定了孔子学院在促进泰东北地区与中国文化交流中所扮演的重要角色和所取得的优异成绩，期待孔院举办更多更好的泰中文化交流互鉴活动，并预祝本次活动取得圆满成功。

杨宁在致辞中表达了对在场嘉宾、朋友、同学和孔院教师诚挚的端午问候和美好祝福，指出中泰两国有很多可以相互学习借鉴的优秀传统文化，希望与孔敬大学同舟共济，充分发挥孔子学院这一文化交流平台优势，通过活动，进一步增进相互了解，拓展“你了解我、我懂得你”的民心相通桥梁，做好中泰民间友好使者。

端午文化小讲阶段，公派教师周睿老师深入浅出地介绍了端午的起源、传统习俗等；“粽言粽语”学练阶段，公派教师李丽玲主导、刘洁协助，为孔敬华侨学校学生带来了一堂生动有趣的实物与情景相结合的“粽言粽语”教学活动。在欢声笑语中，同学们感悟了中国的端午文化、学到了实用的“粽言粽语”。

伴随制作品尝粽子环节的到来，活动进入了高潮。移步至宽敞明亮的中国厨房后，在志愿者老师们的示范与协助下，同学们迫不及待地开始动手包粽子，纷纷展现出自己的巧手与创意。

此次活动，孔敬大学孔子学院成功展现了浓厚的端午文化氛围。不仅让学生们品尝到了美食之美味，更体验到了中国传统文化之美；不仅为学生们带来了愉悦和享受，更增进了中泰两国人民之间的友谊和了解。

(责编：于洋、刘慧)