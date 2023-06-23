人民网开罗6月22日电 （记者黄培昭、沈小晓）中国驻埃及大使廖力强20日向在2022年度中国宋庆龄基金会“文化小大使”全球活动中获奖的2名埃及青少年颁奖。驻埃及使馆负责文化事务的杨荣浩公参、埃及最高文化委员会儿童文化中心主任阿兹等出席活动。

廖力强表示，两名埃及青少年精心制作参赛视频，热情洋溢地介绍中国剪纸、彩灯、手工艺等传统技艺和非遗艺术，表达了对中华文化艺术的独特理解。近年来，很多热爱中埃文化的青少年积极开展友好交往，充分显示了中埃人文交流的磅礴生命力。

廖力强表示，当前，中埃文化交流正处在黄金期，希望两国优秀青少年不断为增进两国人民的相互了解和深厚友谊贡献力量。

两名埃及青少年表示非常荣幸在“文化小大使”活动中获奖，今后将努力发挥“文化使者”和“友谊桥梁”的作用，为促进两国青少年交流互鉴作贡献。埃及最高文化委员会儿童中心主任阿兹表示，埃方将始终致力于以创新理念同中方开展丰富多彩的交流活动，让青少年成为埃中民间交流中最活跃的力量。

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