参加活动的师生与驻圣保罗总领事陈佩洁等合影留念。人民网记者 时元皓摄

人民网圣保罗6月21日电 （记者时元皓）当地时间6月21日，时值中国端午佳节来临之际，中国驻圣保罗总领馆举办以“感知中国，‘粽’情端午”为主题的开放日活动，邀请圣保罗州立大学孔子学院师生参观总领馆并同庆端午。驻圣保罗总领事陈佩洁、孔子学院外方院长路易斯·保利诺出席活动并致辞，驻圣保罗副总领事田玉震、孔子学院中方院长叶丹等出席活动。

陈佩洁在致辞中指出，端午节寄托着中国人浓厚的家国情怀与文化底蕴，希望借领馆活动让大家进一步感受中华文化的魅力。此外，中巴两国各自拥有丰富多彩的文化，其中有不少相通之处，例如端午节的粽子与巴西六月丰收节的玉米粽子，从外形到做法都很相似。

“近期卢拉总统成功访华，与习近平主席共同擘画、开辟两国关系新未来，人文交流与各领域合作一样必将更蓬勃发展。”陈佩洁表示，孔院学生对中国的喜爱、对学习的热情以及在过往比赛中的优异成绩都让她印象深刻，希望同学们继续发挥优势，为深化新时期中巴关系、深化人民友谊积极贡献智慧力量。

“知识和文化的相互分享无疑是人与人之间建立稳固合作和持久友谊的最佳方式。”保利诺在致辞中表示，文化交流的结果往往是双赢。共同庆祝端午节，并不仅仅是在庆祝中国人民的传统节日，更是在夯实将各方团结一致、携手构建人类命运共同体的文化基础。

红纸剪出栩栩如生的熊猫、在字条上写下“端午安康”等祝福语、拿棉线扎紧自己包的粽子……活动现场，在孔院教师等的带领下，学生们体验了自己喜欢的文化和民俗活动。除此之外，在众人品尝粽子之时，一些学生还为大家带来了精彩的才艺展示：中文歌曲串烧、中国舞、武术展示、小提琴演奏中国名曲《梁祝》、古琴弹奏等带有浓厚中国元素的表演轮番上演，令大家拍手称赞。

在一幅绘画作品上，孔院学生罗纳尔多·阿尔梅达写下了自己的中文名字“艾智贤”，由于对中国影视剧的喜爱，他开始学习中文并进一步探索中国文化。另一名学生马可·图里奥身着汉服，言谈间不时提及孟子、司马迁等历史名家。

在接受人民网记者采访时，图里奥表示，自从小时候看到北京奥运开幕式的表演后，他就对中国文化产生了浓厚兴趣，并开始研读各种关于中国的书籍。“未来我想要去中国读大学。”他们都表达了相同的心愿。

在总领馆工作人员和孔院师生合唱的中文歌曲《朋友》中，活动迎来尾声，孔院学生领取文化纪念品后合影留念。

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