“中菲友谊开放日”现场体验包粽子等中国端午佳节传统民俗。中国驻菲律宾大使馆供图

人民网马尼拉6月22日电 （记者樊帆）6月21日，第二届“中菲友谊开放日”活动在中兴通讯（菲律宾）有限公司成功举办。菲信息与通讯技术部副部长安娜、贸工部部长助理佩尼亚兰达、中国驻菲律宾使馆公使衔参赞杨国良应邀出席活动并致辞。

信息与通讯技术部副部长安娜表示，今年初，在两国元首的共同见证下，菲通讯部同中国工业和信息化部签署备忘录，旨在加强两国数字和信息通信技术合作，为菲通讯部落实马科斯总统加强数字化和信息化建设的承诺提供了有力支撑。

菲贸工部部长助理佩尼亚兰达表示，在全球数字化经济发展背景下，中菲数字与通信合作潜力巨大。贸工部愿继续为在菲中企提供帮助与服务，也诚邀更多中国企业来菲投资。

杨国良表示，近年来，越来越多的中资企业，特别是高新技术企业来菲投资兴业，中菲经贸合作进入更加绿色、更具高新技术、更好满足菲民众需求的新阶段。中兴作为高科技企业的典型，为菲创造逾千个就业岗位。此次活动，是中资企业以实际行动庆祝第22个“中菲友谊日”，有利于双方业界促进了解、增进友谊。我们相信只要双方共同坚定、全面落实两国元首达成重要系列共识，中菲合作将迎来广阔前景。

“中菲友谊开放日”是在菲中企开展的专题活动，旨在依托企业平台增进中菲各界交流，促进菲民众深入了解中国企业、中国文化。

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