人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方医疗队和企业向东帝汶捐赠医疗设备

2023年06月23日11:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷6月22日电 （记者孙广勇）6月16日，值中国援外医疗队派遣60周年之际，在中国驻东帝汶大使馆徐丹阳代办、经商处耿协威参赞和东帝汶卫生部长贝洛的见证下，第九批援东医疗队联合东帝汶中资企业协会在首都帝力国立医院完成该国动态心电图全国普及工作的仪器捐赠交接仪式。

第九批援东帝汶医疗队由四川省卫健委组队，2021年10月19日赴东帝汶执行为期两年的援外医疗任务。医疗队温连彬医生来自四川省人民医院，是积极投身医疗队的队员之一，他发现心血管疾病是该国高发疾病，严重影响着当地居民的生命健康和生活质量，但是针对心脏疾病的检查措施和手段有限，尤其是对心律失常病人最重要的动态心电图检查竟然处于空白状态。于是萌发在东帝汶推广这项极具临床价值检查项目的念头。

第九批援东医疗队及时向四川省卫健委国际交流中心、中国驻东帝汶大使馆汇报了这个想法，得到了积极肯定和大力支持。医疗队当即着手向国内医疗器械企业介绍和宣传这项工作，得到企业的积极响应。

经过各方紧密合作，境内外积极采购备货，中国医生的爱心，中国企业的义举，在东中资企业协会鼎力相助，推动联合捐赠项目顺利实现。捐赠活动落实后，对当地医生的培训紧张有序开展起来，项目在全国逐步展开，为当地医生提供了有力支持，极大提高了东帝汶心血管疾病的诊治水平，惠及全国患者，得到东帝汶卫生部和业内医生的高度赞扬和一致好评。

(责编：于洋、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部