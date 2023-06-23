人民网曼谷6月22日电 （记者孙广勇）6月16日，值中国援外医疗队派遣60周年之际，在中国驻东帝汶大使馆徐丹阳代办、经商处耿协威参赞和东帝汶卫生部长贝洛的见证下，第九批援东医疗队联合东帝汶中资企业协会在首都帝力国立医院完成该国动态心电图全国普及工作的仪器捐赠交接仪式。

第九批援东帝汶医疗队由四川省卫健委组队，2021年10月19日赴东帝汶执行为期两年的援外医疗任务。医疗队温连彬医生来自四川省人民医院，是积极投身医疗队的队员之一，他发现心血管疾病是该国高发疾病，严重影响着当地居民的生命健康和生活质量，但是针对心脏疾病的检查措施和手段有限，尤其是对心律失常病人最重要的动态心电图检查竟然处于空白状态。于是萌发在东帝汶推广这项极具临床价值检查项目的念头。

第九批援东医疗队及时向四川省卫健委国际交流中心、中国驻东帝汶大使馆汇报了这个想法，得到了积极肯定和大力支持。医疗队当即着手向国内医疗器械企业介绍和宣传这项工作，得到企业的积极响应。

经过各方紧密合作，境内外积极采购备货，中国医生的爱心，中国企业的义举，在东中资企业协会鼎力相助，推动联合捐赠项目顺利实现。捐赠活动落实后，对当地医生的培训紧张有序开展起来，项目在全国逐步展开，为当地医生提供了有力支持，极大提高了东帝汶心血管疾病的诊治水平，惠及全国患者，得到东帝汶卫生部和业内医生的高度赞扬和一致好评。

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