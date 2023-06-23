新华社马来西亚马六甲6月22日电 通讯：一粒娘惹粽里的文化融合

新华社记者汪艺 程一恒 毛鹏飞

端午节期间，马来西亚马六甲市鸡场街附近，一家粽子店里顾客络绎不绝。除了经典的咸肉粽，独具南洋风情的娘惹粽吸引了海内外的食客。

娘惹粽最先吸引人的特点在于其撞色的外观——亮丽的蓝色糯米配上晶莹的白色糯米，赏心悦目；趁热咬一口，先是糯米的粘软，随后鲜、咸、甜、辣的馅料给食客带来一场层次丰富的文化融合体验。

数百年前，早期的中国移民来到马六甲，与当地人通婚，其后代男性被称为峇峇，女性被称为娘惹。随着这一族群不断发展，峇峇娘惹在饮食、语言、服饰等方面形成了独树一帜、特色鲜明的文化。中国美食在南洋也焕发出全新光彩，娘惹粽就是其中的代表。

店老板陈姷莲对记者说，蓝色糯米是娘惹粽的一大亮点，要用当地的蝶豆花熬出天然色素来染色。馅料选用猪肉、香菇、小葱、蒜米等食材，用当地酱料调味，再加上冬瓜糖增添鲜甜的口感。“我们用的粽子叶来自中国安徽，糯米则是泰国产。”

身为马六甲娘惹后代，陈姷莲从小跟奶奶学习做娘惹糕点，经营这家粽子店已有20余年。端午节前，订单相比往常增加不少，顾客不仅有本地人、马来西亚各地来的游客，还有许多新加坡客户，有的甚至提前一星期订购。

从吉隆坡来马六甲旅游的戴爱菱和朋友一口气买了30粒娘惹粽。戴爱菱是慕名而来：“之前听朋友说，这里的粽子特别好吃。再加上娘惹文化源自马六甲，所以一定要买些回吉隆坡。”

“我用的食谱是奶奶传下来的，我们娘惹世世代代都是吃这个味道。”陈姷莲说。“希望以后也有更多中国游客来，品尝娘惹粽，体验娘惹文化。”

马来西亚侨生公会总会长颜泳和说，峇峇娘惹是东南亚土生华人族群，其文化保留了中华传统习俗，同时吸收了当地马来人的文化特色，是中马文化交流融合的代表，也是马来西亚极具特色的文化符号和珍贵文化遗产。

“中华文化讲究各美其美，尊重异国文化。中华文化积极融入当地民族的文化特色，展现了其包容性。峇峇娘惹文化既坚持中华文化传统，又适应马来西亚本地社会，是文明互鉴的成果，也是其保持旺盛生命力的原因所在。”颜泳和说。

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