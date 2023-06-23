新华社天津6月22日电（记者毛振华、宋瑞）走进位于天津市北辰区的必达（天津）家畜饲养设备有限公司，1.2万平方米的生产物流车间一片繁忙的生产景象。数条蛋禽养殖设备自动化生产组装线全力运转，少量工人与产线无缝配合，墙边货架上码垛整齐的产品将被陆续运送至中国各地的客户手中。

成立于1938年的德国大荷兰人公司是全球最大的畜禽养殖设备供应商之一，作为该公司在中国唯一的生产基地和物流中心，必达专注于现代化家禽和家畜的养殖设备研发及供应，业务涉及营销、生产、服务、采购、物流等领域。

必达（天津）家畜饲养设备有限公司的工作人员在生产车间进行家禽和家畜养殖设备生产加工作业。新华社记者 宋瑞 摄

“中国是公司业务成长的一大支柱市场，市场潜力巨大，发展前景广阔。”德国大荷兰人公司中国区总裁沃尔特·本兹说，“在中国发展30年来，我们的生意越做越大，始终对中国市场充满信心。”

时间回拨。1997年，因看好天津港口便利、物流发达、工业基础完备、供应链扎实、配套商集中等优势，大荷兰人公司将在中国发展重要一站落子天津。

“中国市场太过重要。”本兹说。随着业务不断拓展，大荷兰人公司重新调整业务布局，将中国区从亚洲区中独立出来，上升至同等重要地位，并在北京设立了中国区总部。

近年来，必达的年均产值稳定在10亿元人民币左右，约占总公司年均产值的八分之一。公司客户、供应商遍布中国，同时在广州、成都、湖南、湖北等地设立销售分支机构。目前，公司有90%的产品在中国实现内销，另有10%出口德国、东南亚等地。

为顺应中国智能制造发展趋势、帮助中国客户更好地管理农场，必达还大力投资畜禽数字化养殖系统和设备，提升产品在中国的竞争力。

“中国客户越来越看重家禽和家畜的饲养品质。中国很多智慧农场已经通过数字化管理和先进科技设备实现畜禽科学化养殖，这也是我们一直以来立足中国的发展方向。”本兹说。数字监测系统让养殖过程实现全程可追溯，使中国客户以更低成本实现更多产出，同时还能提升家禽和家畜的品质。

本兹认为，继续投资中国是顺应世界潮流。近期，大荷兰人公司计划在中国推广昆虫蛋白业务，为家禽饲养提供有机饲料，延长产业链布局，还考虑设计自动化养殖大棚，增设新业务板块。

随着中国市场加速回暖，德企“投资热土”的聚集效应也在天津显现。1996年落户北辰的弗兰德传动系统有限公司，至今已连续10次增资扩产，成为弗兰德集团全球最大的齿轮箱制造基地；近期，采埃孚集团与北辰区又达成了新的投资合作意向……

6月在德国杜塞尔多夫举行的2023中国天津·北辰产业合作交流会上，德国隐形冠军企业协会董事总经理乔治·图尔克表示，多年来，天津北辰区成为弗兰德、采埃孚、莱宝等德国企业的“中国之乡”，希望以后有更多德国企业能与北辰开展合作。

天津市商务局统计，截至2023年5月，德国在天津设有外资企业471家，累计合同外资56.76亿美元，累计实际使用外资40.53亿美元，涉及装备制造、汽车制造、电气机械制造等领域。

不只是天津，近期，西门子再次宣布加大在华投入，包括在位于成都的西门子工业自动化产品中国智造基地新增固定资产投资11亿元人民币，以及成立西门子数字科技（深圳）有限公司；德国化工巨头巴斯夫继续视中国为未来的增长市场，愿加强在华业务，延续在华发展势头。

中国连续7年保持德国第一大贸易伙伴。德国联邦统计局数据显示，2022年德国和中国双边贸易额为2979亿欧元。德意志联邦银行数据显示，德国企业2022年在华投资额达到115亿欧元，创下历史新高。

对不少德企来说，中国既是事关未来发展的重要生产基地和销售市场，更是值得信赖的合作伙伴。据德国经济研究所数据显示，德国在华直接投资仍在持续上升。

中国德国商会6月8日也公布了一项由288家在华德企参与的调查结果。结果显示，有半数以上德企计划在未来两年内增加在中国的投资，以期在这个重要市场保持竞争力。

大荷兰人公司就是其中之一。“为了在中国实现长远发展，我们未来计划在中国南方成立第二个生产基地和物流中心，以满足日益发展的中国市场需要。”本兹说。未来5年内，公司计划将中国区产值提升至15亿元人民币，继续分享中国市场经济发展的红利。

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