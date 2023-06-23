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中日韩及东盟专家共话加强区域经济一体化合作路径与方法

2023年06月23日09:46 | 来源：新华网
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　　新华社首尔6月22日电（记者周思雨 陆睿）来自中国、日本、韩国和东盟国家的18名专家22日齐聚首尔，就加强区域经济一体化合作的路径与方法等议题展开深入交流研讨。

　　6月22日，与会嘉宾在韩国首尔参加中日韩《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）专家研讨会暨《2023中日韩经济报告》发布会。新华社记者 王益亮 摄

　　在当日由中日韩合作秘书处主办的中日韩《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）专家研讨会暨《2023中日韩经济报告》发布会上，与会专家重申了中日韩加强区域经济合作的重要性，强调为实现未来增长，应同时在国家和地方层面加强合作。专家们表示，顺畅的人员往来和政策交流将助力三国在RCEP框架内更好开展区域经济合作。

　　中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊在致辞中指出，RCEP及其原产地累积规则给成员国在贸易和供应链方面带来诸多红利。中日韩应优化产业分工、加强在数字经济、绿色经济、蓝色经济、跨境电商和康养产业等新经济领域的投入。

　　6月22日，与会嘉宾在韩国首尔参加中日韩《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）专家研讨会暨《2023中日韩经济报告》发布会。新华社记者 王益亮 摄

　　中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在主题演讲中表示，中日韩服务贸易的互补性不断提升，已成为推动三国经贸合作的重点。RCEP框架下，深化中日韩服务贸易合作的关键在于市场开放，在于避免“脱钩断链”，不断推动更大的市场开放。中日韩在RCEP进程中扮演重要的推动者角色，在RCEP框架下深化合作要把握大势、排除干扰，合力建设全球高水平的最大自由贸易区。

　　东盟·东亚经济研究所高级经济顾问阿拉丁·里略认为，东盟和中日韩应该加强合作，以强化区域贸易连接性和供应链韧性。RCEP框架下深化中日韩合作，对促进RCEP高水平实施有着重要作用。东亚各国应不断深化一体化进程，以实现全球经济一体化的重要目标。

　　韩国对外经济政策研究院院长金兴钟表示，RCEP将有助于稳定区域供应链、促进区域经济一体化构建。

(责编：于洋、徐祥丽)

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