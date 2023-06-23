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新全球融资契约峰会在巴黎开幕

2023年06月23日09:30 | 来源：新华网
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新华社巴黎6月22日电（记者乔本孝）为期两天的新全球融资契约峰会22日在法国巴黎开幕，多国元首或政府首脑、重要国际组织及国际金融机构负责人等出席，探讨气候生态行动与国际金融体系改革现状与前景，以期为新的全球融资契约凝聚共识。

峰会主办国法国总统马克龙在开幕致辞中说，现有国际金融体系是旧共识的结果，它在过去几十年发挥了积极作用，但已逐渐不能适应新情况，有必要校正，最终缔造新的全球融资契约。

马克龙就此提出4点呼吁：消除贫困与保护地球不能“二选一”，要同时进行；没有唯一模式，各国有权选择适合自己的道路；改进公共金融，加强减贫、气候与生态融资；更好动员私营领域，撬动更多资金。

本次峰会主要议程包括6个主题讨论，涵盖多边发展银行、绿色合作、债务与特别提款权、私营领域、创新金融工具、信息数据等。此外，还有80场同期举行的会外活动等。

在去年11月举行的二十国集团领导人巴厘岛峰会上，马克龙提议召开本次峰会。他当时在讲话中说，我们正进入气候紧急时代，但现有的国际金融规则并未将此纳入考虑。

(责编：于洋、徐祥丽)

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