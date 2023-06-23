新华社联合国6月22日电 中国常驻联合国代表张军22日在安理会索马里问题公开会上发言，呼吁持续推动索马里政治进程。

张军说，当前，索马里在政治进程、安全过渡、国家重建等方面取得重要进展，但仍面临巨大挑战。近期，索马里总统马哈茂德多次主持全国协商会议，同成员邦积极探讨联邦制度、国家安全架构等重大问题。中方呼吁索马里联邦同成员邦通过对话增进互信，找到国家长治久安的办法。国际社会要尊重索马里主权和领土完整，坚持“索人主导、索人所有”原则，提供建设性支持。中方反对任何破坏索马里领土完整、分裂国家的行为。

张军表示，当前，索马里安全过渡正处于关键阶段。索马里政府要加快安全部队建设，提升独立自主反恐能力。中方欢迎索马里同地区国家深化反恐合作，维护共同安全。安理会应结合形势发展，研究调整对索马里武器禁运措施，支持索马里加强国防建设。当前，索马里人道形势严峻，一半人口亟需人道援助，660万人面临粮食安全问题。国际社会要加大人道援助，确保人道资金及时到位。索马里也要改善人道准入，配合国际人道行动。

张军说，索马里的未来掌握在索马里人民手中。中国作为索马里的好朋友、好伙伴，一直坚定支持索马里重建国家、实现持久和平发展的努力，支持索马里提升反恐维稳能力。中方愿同国际社会一道，为实现索马里持久和平稳定发展贡献更多力量。

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