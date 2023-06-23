2023年6月7日至11日，由秘书长王丕君带队的欧美同学会代表团，赴英国开展友好访问。代表团在伦敦先后举办“架起东西方沟通桥梁”中英对话会，受邀出席中国驻英国大使馆举办的中英各界人士座谈会、中外媒体交流吹风会等，赴牛津大学赛德商学院、伦敦金融城和知名高校进行了广泛交流。代表团在各场活动中，有针对性地宣介党的二十大重大成果及意义，介绍当前全国上下为中国式现代化奋力拼搏的情况，就英方各界关心的问题进行积极回应，并与有关方面商讨加强中英之间民间交流合作事项，取得了民间外交的积极成效。

与“亚洲之家”智库共同举办了“架起东西方沟通桥梁”中英对话会

欧美同学会代表团与“亚洲之家”智库共同举办了“架起东西方沟通桥梁”中英对话会。“亚洲之家”主席格林勋爵、欧美同学会秘书长王丕君和中国驻英国大使郑泽光在开幕式分别致辞。郑泽光大使表示，中国人民正在按照中国共产党第二十次全国代表大会擘画的宏伟蓝图，坚定不移地推进中国式现代化。任何力量都阻挡不了中国人民前进的步伐。希望英国各界有识之士把握世界发展大势，认清所谓对华“去风险”的严重危害，坚持对话与合作大方向，坚持世贸组织规则和互利共赢原则，拓展合作新领域，打造合作新亮点，更好造福中英两国人民。王丕君表示，愿以此次中英对话会为契机和起点，在增进中英两国广泛深入合作方面多做民心相通和牵线搭桥的工作，推动各自联系的中英两国企业、高校、科研、文化等机构开展务实而建设性的合作，携手增进文明交流与互鉴，减少分歧、误读、误判，增进互信、互谅、共识，为构建人类命运共同体做出力所能及的贡献。代表团与近40位英国工商界、传播界、教育界的人士，围绕后疫情时代国际金融与贸易、可持续发展推动国际合作、国际教育合作与人文交流三个主题开展广泛、深入、坦诚的交流互动，大家一致认为面对面的交流有利于消除误解、增进信任，有利于更加客观、全面地认知中国、理解中国；中英两国合作基础深厚、合作前景广阔，中国发展是世界机遇也是英国机遇，愿为推动中英关系健康稳定发展作出民间积极贡献。

“亚洲之家”主席格林勋爵与欧美同学会秘书长王丕君

在中英各界人士座谈会、中外媒体交流吹风会上，欧美同学会代表团围绕英方人士关心的一些“老问题”和所谓“新问题”进行了积极回应。代表团在访问牛津大学赛德商学院、伦敦金融城等期间，围绕推进中英国际教育合作与人文交流等进行座谈互动，双方分别达成若干合作意向。

牛津大学赛德商学院副院长乔纳森·雷诺兹与欧美同学会秘书长王丕君

(责编：于洋、徐祥丽)