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老挝“动车第一课”移动课堂在中老铁路“澜沧号”开讲

2023年06月21日19:25 | 来源：人民网-国际频道
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老挝万象宗佩中学的学生参加“坐着火车看世界”活动。人民网记者 孙广勇摄
老挝万象宗佩中学的学生参加“坐着火车看世界”活动。人民网记者 孙广勇摄

人民网万象6月21日电 （记者孙广勇）6月21日，由中国中车集团有限公司举办的“坐着火车看世界”老挝站活动在中老铁路万象站举行，同日，老挝“动车第一课”在“澜沧号”动车组上开讲。飞驰的列车上，中国技术专家面向老挝青少年、火车迷科普先进轨道交通装备知识，传播轨道交通文化。

“动车第一课”是在动车上开展的轨道交通知识科普活动，依托“移动教室+实景课堂”的形式，打造极具科技感、时代感的沉浸式课堂。

“中老铁路开通日是哪天？”“什么是控制车？”“动力车的五大系统是什么？”……互动问答环节，老挝学生和车迷们积极互动，热情抢答，车厢内气氛活跃。恩妮是万象宗佩中学四年级学生，这次能作为学生代表参加活动，她感觉非常自豪。她说：“这是我第一次乘坐‘澜沧号‘，动车组外形漂亮，是我们老挝国旗的颜色。乘坐环境舒适安静，运行起来又快又平稳。我喜欢中国，以后我要好好学习中文，到中国学习更多先进的技术。”

“很幸运能参加此次车迷活动，活动内容精彩纷呈。刚才听到了中车技术专家的介绍，让我们全方位了解动力车、控制车、车厢专业知识，感受到了中国动车组的国际化、智能化、舒适化和人性化。老挝车迷非常喜欢这次活动，希望中国技术人员能经常来老挝举办活动。”火车车迷素沙万激动地说。

老挝万象宗佩中学的学生参加“坐着火车看世界”活动。人民网记者 孙广勇摄
老挝万象宗佩中学的学生参加“坐着火车看世界”活动。人民网记者 孙广勇摄
老挝万象宗佩中学的学生在“澜沧号”参加老挝“动车第一课”移动课堂。人民网记者 孙广勇摄
老挝万象宗佩中学的学生在“澜沧号”参加老挝“动车第一课”移动课堂。人民网记者 孙广勇摄
老挝万象宗佩中学的学生在“澜沧号”参加老挝“动车第一课”移动课堂。人民网记者 孙广勇摄
老挝万象宗佩中学的学生在“澜沧号”参加老挝“动车第一课”移动课堂。人民网记者 孙广勇摄
(责编：于洋、刘慧)

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