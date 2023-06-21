新华社莫斯科6月20日电 综述：俄罗斯各界积极评价非洲国家斡旋俄乌冲突

新华社记者陈汀 安晓萌

南非等非洲国家领导人和特使组成的和平代表团近日到访俄罗斯圣彼得堡，与俄总统普京会晤，提出有关解决俄乌冲突十点立场的和平方案，包括必须通过谈判和外交手段结束战争、双方都降级冲突等主张。俄罗斯舆论和各界人士认为，非洲国家积极斡旋俄乌冲突，展现在国际舞台责任与担当，体现非西方世界对和平解决乌克兰危机的强烈呼吁。

俄媒《莫斯科共青团报》发表评论文章指出，“应当肯定并赞赏非洲调解员的努力，并且与他们继续合作以结束冲突”。

“非洲国家提出的和平方案是由非洲国家对全球安全以及全球粮食市场的关切所驱动的。”俄联邦委员会（议会上院）经济政策委员会副主席、俄前常驻联合国副代表多尔戈夫说，非洲代表团与普京的会晤表明非洲“正在觉醒”，不想再成为受西方垄断影响的地区，非洲大陆正认真为解决冲突作贡献，并努力提供真诚帮助。

俄罗斯国立人文大学副教授特鲁哈切夫认为，“非洲和平方案更关注与粮食和化肥相关的问题。原因是，非洲既从俄罗斯也从乌克兰获得这些商品。因此，冲突的解决直接关乎非洲大陆的利益”。他认为，非洲通过积极斡旋俄乌冲突，正在提高其在国际舞台上的影响力。

莫斯科国立大学世界政治学院副教授皮斯库诺娃评价说，非洲代表团提出的结束武装冲突路线图本质是一种“在联合国主导下解决冲突的长期普遍适用计划”，在条件成熟时，非洲和平方案可以帮助俄乌开启对话和缓和冲突。

俄劳动和社会关系学院副教授费尔德曼认为，非洲国家领导人劝和促谈的努力值得被尊重。

俄互联网门户网站“FederalPress”的一篇文章引用俄罗斯地区问题研究所所长林季格林的观点指出，普京在与非洲代表团会晤时重申了对俄乌和谈保持开放的一贯立场，愿意倾听国际关系不同参与者的意见。

俄政治学家明琴科认为，本次普京与非洲领导人和特使的会晤具有象征意义，俄罗斯一直将非洲视为有合作前途的伙伴。

俄联邦政府财政金融大学副教授马丁诺夫说，近几十年来的外交实践表明，俄罗斯一直以尊重和平等的态度对待包括非洲国家在内的所有国家，对与世界上所有国家的外交对话持开放态度。“本次普京与非洲代表团会晤正是这一点的生动体现。”

俄罗斯战略规划与预测研究所所长古谢夫在接受新华社记者采访时指出，美国正在失去其在世界的主导地位，世界早已告别单极走向多极。在此背景下，非洲、拉美等地区国家正发出自己的声音，增加其在国际事务中的作用，积极参与全球治理。

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